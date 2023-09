Poslanci začnou řešit regulaci kratomu. Koalice odmítla řešit Rakušanův mobil

Navrhovaná pravidla pro nakládání s takzvanými psychoaktivními látkami typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem THC mají zabránit prodeji takových výrobků dětem.

K dostání by mohl být kratom výhradně ve specializovaných prodejnách. Bude platit zákaz prodeje ve výdejních automatech nebo prostřednictvím komunikace na dálku, pokud nebude vyloučen prodej osobám mladším 18 let. Zákaz má platit i ve zdravotnických zařízeních, školách a školských zařízeních.

„Řešením není prohibice, ale regulace,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová.

Víkend poslanců bude mít 4 dny Šéf poslanců ODS Marek Benda prosadil možnost jednat i po úterní půlnoci, bude-li to třeba. Před tím místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová oznámila, že podle dohody stran poslanci v pátek, den po státním svátku 28. září, do práce nepůjdou. Víkend tak budou mít 4 dny - ve čtvrtek, v pátek, v sobotu i v neděli.

„Stát bude schopen reagovat na jakékoli nové psychoaktivní látky,“ řekl vicepremiér a šéf Pirátů Ivan Bartoš po jednání vlády, která podpořila návrh, jenž předložili poslanci zdravotního výboru Sněmovny.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek podpořil iniciativu poslanců, aby se psychomodulační látky, třeba kratom, nesměly legálně prodávat jen dětem do 18 let. „Nejsou data, která by svědčila, že by užívání kratomu vedlo k přechodu na nějaké tvrdší, závažnější návykové látky,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz. Před tím neprosadil zařazení kratomu a HHC na seznam zakázaných látek.

Drogové „turistiky“, protože v sousedních zemích nejsou tylo látky legální, se neobává Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Já si nemyslím, že nás drogová turistika zajímá,“ řekl Vobořil. „Trh je etablovaný v celé Evropě. Jsem spíš přesvědčený, že se stane to, že ostatní země to od nás opíší,“ tvrdí.

Rozšíření okruhu vozidel s povinným ručením

Poslanci nyní jednají o rozšíření okruhu vozidel, na něž se vztahuje takzvané povinné ručení. Povinné ručení mají lidé podle vládní předlohy nově hradit například za motorová golfová vozítka, segwaye, sněžné skútry a za některé elektrické koloběžky.

Přímý přenos jednání Sněmovny

Obecně půjde o všechna motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu a o motorová vozidla s konstrukční rychlostí nad 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů.

Za motorová vozidla se budou pokládat podle novely ta, v nichž je motor hlavním zdrojem pohybu. Povinnost pojištění se tak nebude vztahovat na elektrokola.

SPD chtěla jednat o Rakušanově mobilu, ANO se chystá na hlasování o nedůvěře vládě

Poslanci mají v úterý projednat celkem osm zákonů. Kývli už na harmonogram projednávání státního rozpočtu na příští rok. „Pevně doufám, že těch devět bodů bude dokončeno dříve,“ uvedl k návrhu na možné jednání i po půlnoci, které prosadil, předseda poslanců ODS Marek Benda.

Opoziční hnutí SPD chtělo, aby se Sněmovna mimořádně zabývala informací, že ministr vnitra Vít Rakušan měl telefon se šifrovací aplikací, stejný jaký měli lidé vyšetřovaní či stíhaní v souvislostí s korupční kauzou Dozimetr.

Neprosadilo to. Nyní požádá hnutí ANO o pomoc s vyvoláním schůze mimořádné. „Vít Rakušan měl být dávno z vlády odvolán,“ tvrdí šéf SPD Tomio Okamura. „Já jsem neměl nikdy šifrovaný telefon, já jsem nikdy šifrovaný mobil nepotřeboval,“ dodal.

ANO už oznámilo, že se chystá vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, pokud Rakušana do konce příštího týdne premiér Petr Fiala z vlády neodvolá.

„Máme důležitější věci na jednání ve Sněmovně,“ odmítl šéf Pirátů Ivan Bartoš, že by se měla Sněmovna mimořádně zabývat šifrovacím mobilem ministra vnitra Víta Rakušana. „Já na šifrovaném telefonu nic špatného neshledávám,“ řekl šéf poslanců ODS Marek Benda.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová řekla, že Vít Rakušan nemůže být dál ministrem, a pokud bude premiér Petr Fiala bagatelizovat jeho šifrovaný telefon, ANO jednání a hlasování o nedůvěře vládě vyvolá. Rakušan označil počínání ANO za frašku a premiér nevidí k odvolávání ministra vnitra důvod.

K povalení vlády přitom opozice nemá potřebných nejméně 101 hlasů. Pětikoalice má 108 hlasů, navíc se s opozičním hnutím ANO rozešel i poslanec a dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.