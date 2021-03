Sněmovna schválila příspěvek až 370 korun denně lidem v nařízené karanténě

Praha Lidé v nařízené karanténě zřejmě budou dostávat k nemocenské příspěvek až 370 korun denně. Schválila to v úterý zrychleně Sněmovna podle celkové úpravy předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Vláda navrhovala pro lidi v karanténě nemocenskou 100 procent místo 60 procent průměrného redukovaného výdělku.

S úpravou Pekarové Adamové souhlasila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčové (ČSSD). Z konzultací podle ní vyplynulo, že pro stoprocentní nemocenskou by nebyla mezi poslanci podpora. Maláčová řekla, že jde prakticky o někdejší vládní návrh, který nakonec Sněmovna po vrácení Senátem neschválila v pátek ani v jedné z verzí.



Nynější předlohu teď dostanou k posouzení senátoři. O termínu schůze rozhodne organizační výbor horní komory patrně ve středu, v tento den ale proti plánům nebude.

Příspěvek až 370 korun denně by měli lidé podle návrhu schváleného Sněmovnou dostávat prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše by měli 90 procent svého průměrného výdělku. Nárok by se vztahoval také na lidi s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody. Vyloučení by byli lidé, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu z dovolené v zahraničí.

V někdejší vládní verzi měli lidé v karanténě pobírat příspěvek nejvýše deset dnů. Senát navrhoval dobu prodloužit na dva týdny a chtěl nárok rozšířit na všechny lidi vracející se ze zahraničí. Senátoři také žádali, aby z předlohy zmizely takzvané přílepky, které se do ní dostaly poslaneckými pozměňovacími návrhy za souhlasu ministerstva práce a sociálních věcí.