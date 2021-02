ČEKÁME: Vláda ohlašuje návrhy na další zpřísnění opatření v souvislosti s pandemií koronaviru

PRAHA Vláda ve středu nerozhodla o případném zpřísnění opatření proti šíření koronavirové epidemie. V jednání pokračovala ve čtvrtek. Nová opatření ale může podle Aleny Schillerové schválit až po případném prodloužení nouzového stavu, o kterém budou poslanci rozhodovat během pátku.

Podle dosavadních informací ze středečního jednání členů vlády s opozicí, odboráři a zaměstnavateli by se mohly v Česku uzavřít mateřské školy. Dál by fungovala jen zařízení pro děti zdravotníků a pracovníků záchranného systému. Do škol by měli přestat chodit také žáci prvních a druhých tříd základních škol. Kabinet zvažuje také omezení pohybu mezi kraji či do určité vzdálenosti od bydliště. Zavřít by mohly také některé obchody, které dosud měly otevřeno.

Středeční jednání bylo podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) zatím bez závěrů. Kabinet se shodl na rozsahu opatření, ve čtvrtek měly příslušné resorty zpracovat definitivní texty, které ministři představí opozici. Vláda podle Hamáčka také požádá sněmovnu, aby nouzový stav neskončil sobotou, ale až na konci března.

Jednou ze skloňovaných variant je i tvrdý lockdown s uzavřením velkých podniků. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček však v rozhovoru pro Radiožurnál tuto variantu vyvrátil. Zároveň přiznal, že se kabinet nechystá podat demisi. Ta by prý jen způsobila větší zmatek. „Netvrdím, že nejsou určití lidé, kteří ale nejsou ve vládě, kteří by i s těmito návrhy přicházeli. Ale toto ve hře není,“ okomentoval Havlíček pro Radiožurnál možnost tvrdého lockdownu s uzavřením firem.