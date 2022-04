Poslanci sníží spotřební daň u benzinu a nafty. ANO i SPD návrh vlády podpoří

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Potvrdili to šéfka poslanců ANO Alena Schillerová i SPD Radim Fiala. „Jestli tohle je vaše maximum, tak tohle maximum je zoufalé,“ kritizoval ale zároveň návrh vlády šéf SPD Tomio Okamura.

Schillerová: Snižme spotřební daň na benzin a naftu alespoň do konce roku 2022

Také ANO považuje návrh vlády za nedostatečný a prosazuje zastropování cen. Exministryně financí Alena Schillerová navrhla, aby snížení spotřební daně na benzin a naftu platilo alespoň do konce roku 2022.

„Snížení spotřební daně u nafty o 1,50 Kč znamená snížení na nejnižší povolenou hranici ze strany Evropské unie,“ řekl premiér Petr Fiala.

Zastropování cen označil za nesmysl. „Když zastropujete ceny, tak to někdo musí zaplatit,“ uvedl Fiala. A zaplatila by to podle něj střední třída.

Konec povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot

Ke snížení ceny a k podpoře autodopravců má podle vlády sloužit i zrušení povinného přimíchávání dražší biosložky do pohonných hmot a zrušení silniční daně pro podnikatelská vozidla do 12 tun a její snížení pro automobily nad tuto hmotnost. Zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty a do benzinu by podle vlády mohlo snížit cenu pohonných hmot až o dvě koruny za litr.

Zrušení povinného přimíchávání biosložky je podle bývalého ministra průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karla Havlíčka jen marketingem, protože Evropská komise přimíchávání vyžaduje a firmy nemají jinou možnost, než v tom pokračovat.

Rozhodnutí vlády zrušit přimíchání biosložky do pohonných hmot vytkl vládě už při debatě před hlasováním o státním rozpočtu na letošní rok bývalý premiér Andrej Babiš. „Čtrnáct miliard dáte Putinovi, který zabíjí lidi,“ prohlásil Babiš.

Největším výrobcem biopaliv v Česku je lovosická firma Preol, která je součástí holdingu Agrofert. Tu převedl Babiš do svého svěřenského fondu kvůli zákonu o střetu zájmů.

Třicet procent domácností je ohroženo kvůli nečinnosti vlády zdražováním, řekl Okamura

Šéf opoziční SPD Tomio Okamura vytkl vládě nečinnost vládě při řešení dopadů zdražování na české občany.

„Třicet procent domácností je kvůli nečinnosti vlády Petra Fialy ohroženo zdražováním,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura.

„Bude mít Fialova ukrajinská vláda někdy čas také na naše občany?“ řekl Okamura v narážce na to, že vláda zatím na 54 miliard korun vyčíslila náklady spojené s řešením migrační krize z Ukrajiny, proti níž rozpoutalo válku Rusko.

Dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot, zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot i zrušení silniční daně pro část vozidel SPD podle šéfa poslaneckého klubu Radima Fialy podpoří. „My to podpoříme, je to alespoň něco, ale my to považujeme za nedostatečné,“ řekl šéf poslanců SPD před začátkem schůze Sněmovny.