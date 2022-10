Je to rozpočet válečný, krizový, hájil premiér Fiala schodek 295 miliard

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pro letošek přitom už Sněmovna kývla na navýšení schodku na 375 miliard korun.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury ovlivnily přípravu rozpočtu vnější vlivy. „Ani v této situaci daně nezvyšujeme,“ řekl premiér. Zdůraznil, že jsem uprostřed největší krize od konce druhé světové války.

Vláda se podle předsedy vlády Petra Fialy nevzdává své priority, kterou je snižování státního dluhu, ale musela tento cíl zatím odložit kvůli Putinově válce proti Ukrajině.

Kritikům, že vláda nedělá kroky ke snižování strukturálního schodku, Stanjura vzkázal, že by toho šlo dosáhnout větším zdaněním lidí a firem nebo osekáním veřejných služeb. Slíbil, že kroky vedoucí k nižšímu schodku bude příští rok hledat, ale že to bude velmi politicky citlivé a nebude to bezbolestné.

Návrh státního rozpočtu na letošní rok počítá s příjmy 1,93 bilionu korun a výdaji 2,22 bilionu korun.

Vláda problémy neřeší dostatečně rychle a razantně, prohlásila Schillerová

„Hrozí dominový efekt bankrotů,“ varovala šéfka poslanců ANO a exministryně financí Alena Schillerová. Nikdo podle ní nezpochybňuje, že současná doba je složitá, ale vláda neřeší problémy dostatečně rychle a razantně, prohlásila.

Schillerová kritizuje, že rozpočet počítá s příjmem 85 miliard korun z daně z nečekaných zisků, i když českou windfall tax začali poslanci schvalovat v úterý.

„Vláda enormně a bezdůvodně meziročně zvyšuje své výdaje,“ prohlásil ve Sněmovně šéf druhého opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. „Česká vláda preferuje zájmy Ukrajiny před zájmy vlastní země,“ vytkl šéf SPD vládě Petra Fialy, že pomáhá zemi napadené Ruskem a uprchlíkům před agresí Putinova režimu.

Na příští rok plánovaný schodek i podle Okamury spekulativní. „Fialova vláda může zemi přivést k bankrotu a kolapsu,“ míní šéf SPD. V budoucnu by podle něj nemuselo být dost peněz na zajištění základních sociálních služeb, dostupné zdravotní péče a důchodů.

Při prvním čtení poslanci schvalují jen základní parametry rozpočtu, tedy výši příjmů, výdajů a schodek. Při dalším projednávání poslanci mohou navrhovat už jen přesuny peněz uvnitř rozpočtu.

Zeman hlásil, že kvůli rozpočtu jako vždy přijde. Nakonec ale nedorazil

Před poslanci před jednáním o rozpočtu tentokrát nevystoupil prezident Miloš Zeman, i když ještě minulý týden tvrdil, že se do Sněmovny vypraví.

„Počkám si na projednání v Poslanecké sněmovně a jako vždy, tentokrát naposledy, v Poslanecké sněmovně se svým stanoviskem k návrhu státního rozpočtu vystoupím,“ řekl Zeman na tiskové konferenci na závěr své návštěvy Ústeckého kraje.

Zeman se jen večer v Lánech setká s premiérem Petrem Fialou.