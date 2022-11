Záškodnický čin, hodnotí Pirát prezidentovo veto. Koalice ho přehlasuje

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Skutečný důvod bude spočívat v tom, že jsme osekali peníze pro Lánskou oboru kvůli korupčníku Balákovi. Je to takový záškodnický čin na efekt,“ řekl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. Předpokládá, že koalice veto hlavy státu přehlasuje.

Poslanci snížili rozpočet prezidentské kanceláře o 30 milionů korun na lesní hospodářství kvůli pravomocnému odsouzení končícího šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka. Tomu udělil Zeman milost.

„Veto prezidenta Zemana není racionální,“ řekl šéf rozpočtového výboru Josef Bernard z hnutí STAN. Také on je přesvědčen, že Zemanovo veto Sněmovna přehlasuje, protože s ohledem na datum už ani není čas, aby poslanci do konce roku opravili to, co prezident požaduje.

Podle Stanjury je důvod Zemanova veta úsměvný

Důvod veta novely státního rozpočtu, jaký uvedl prezident Miloš Zeman, je i podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS úsměvný. „Přehlasujeme to veto,“ řekl Stanjura v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi.

„Důvod, který je v tom oficiálním dokumentu, je úplně mimo mimo realitu, kdy vlastně pan prezident vyčítá, abychom ho nejmenovali, jednomu prezidentskému kandidátu, jednomu nejmenovanému hnutí, který mu slíbil, že snížení daně bude bude trvat 2 roky a pak ten slib nedodržel. A je to mezi nimiber, nevím, proč do toho míchá rozpočet nebo novelu rozpočtu na rok 2022,“ řekl Stanjura.

Vláda návrh zvýšit příjmy, výdaje i schodek letošního rozpočtu zdůvodňuje mimo jiné důsledky válečného konfliktu na Ukrajině, které ještě v době sestavování rozpočtu na letošní rok nebyly známy.

Okamura souhlasí s prezidentovým vetem

„Souhlasíme s vetem prezidenta republiky,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura, jehož poslanci přitom hlasovali pro změnu zákona, kterou prezident Miloš Zeman vyčetl poslancům, když jim teď vrátil novelu státního rozpočtu.

Zrušení superhrubé mzdy a snížení daní v roce 2020, a tím i vznik výpadku příjmů státního rozpočtu 90 miliard korun, prosadily společně ANO, ODS a SPD na návrh Andreje Babiše. Zeman už tehdy zvažoval, že bude daňový balíček vetovat. Babiš mu slíbil, že se zákon po dvou letech změní. Zeman požadoval, aby omezení změn na dva roky bylo obsaženo přímo v zákoně. Podle tehdejší ministryně financí Aleny Schillerové to nebylo proveditelné.

Teď přitom vládní koalice řeší, jak omezit zadlužování státu a snížit strukturální deficit státního rozpočtu o jeden procentní bod HDP (asi o 70 miliard korun).