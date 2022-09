Poslanci jednají o změně letošního rozpočtu. Projednají i příspěvek na mobilitu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Novela zvyšuje příjmy i výdaje, které mají překročit dva biliony korun. Ve čtvrtek projednají poslanci úpravy rozpočtu ve druhém čtení, kdy mohou předkládat pozměňovací návrhy.

Stanjura řekl poslancům, že na rozdíl od klasického projednávání rozpočtu, kdy poslanci nejprve kývnou na výši schodku a pak už mohou jen přesouvat peníze uvnitř rozpočtu, bude možné o všech pozměňovacích návrzích hlasovat a případně tak ještě i schodek navržený vládní novelou upravit.

Na programu mimořádné schůze svolané z podnětu koaličních poslanců je i další čtveřice vládních návrhů. Týkají se zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené lidi i předčasných důchodů zdravotnických záchranářů.

Příspěvek na mobilitu pro handicapované navrhuje vláda zvýšit z 550 na 900 korun měsíčně. Novela o poskytování dávek předpokládá také například růst dotace na zdvihací plošinu.

Podle důchodové novely by zdravotničtí záchranáři mohli odcházet do předčasného důchodu bez sankce až o pět let dříve. Zaměstnavatelům by se u těchto pracovníků zvedla do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z 21,5 na 26,5 procenta.