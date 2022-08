ANO se chystá na hlasování o nedůvěře vládě. Lidé jí nevěří, říká Schillerová

Pomoc, kterou schválila vláda občanům kvůli růstu cen energií v rámci úsporného tarifu, je podle hnutí ANO nedostatečná.

„Dodnes jsme nedostali žádnou odpověď,“ postěžovala si Schillerová na to, že Fiala vůbec hnutí ANO neodpověděl a pokouší se věcí promlčet.

Nemine nás zastropování cen, řekl Havlíček

„Nemine nás zastropování cen, jen si to vláda zatím nechce připustit,“ uvedl místopředseda Sněmovny a ANO, bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Vláda si bere lidi za rukojmí,“ kritizoval vládu za to, že rozdělila pomoc občanům v rámci úsporného tarifu na dvě části. Menší dostanou lidé letos.

Vyzval vládu, ať okamžitě začne jednat o zastropování cen elektřiny. Má k tomu podle Havlíčka více možností. Zmínil i možnost, že by vláda rozhodla o vykoupení menšinových akcionářů ČEZ.

Premiér Petr Fiala chce o možném celoevropském zastropování cen elektřiny jednat příští týden v pondělí s německým kancléřem Olafem Scholzem při jeho návštěvě Prahy.

Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou, tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila,“ uvedl ve středu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ministr Síkela ve středu na setkání s novináři vysvětloval, proč podle něj nemůžeme odejít s elektřinou z burzy z Lipska, případně tam dodávat jenom nějaké přebytky. Protože bychom se pak podle něj stěží domáhali evropské solidarity s dodávkami plynu. Podle místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka z ANO se tyto věci nemají spojovat.

ANO vadí šéf ÚZSI Mlejnek i ministr Rakušan

Hlasovat o nedůvěře vládě chce ANO kvůli aféře kolem nového ředitele civilní rozvědky ÚZSI Petra Mlejnka, který měl kontakty s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v korupčním případu Dozimetr.

Za Mlejnka se postavil jak Rakušan, tak pak i premiér Fiala. Vláda nenašla důvody pro Mlejnkovo odvolání. Podle premiéra Petra Fialy obdržela informaci, že nový šéf rozvědky sehrál pozitivní roli při objasňování korupční kauzy Dozimetr. Pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčové řekla, že o tom nic neví.

Fiala pak upřesnil, že role Mlejnka byla před zahájením a mimo rámec trestního řízení. Mlejnek ministrům předložil čestné prohlášení jednoho ze svědků z kauzy Dozimetr, kterému radil, aby se obrátil na policii.

Chtějí změnit zákon, aby šéfové tajných služeb museli mít prověrku na stupeň přísně tajné

Poslanci ANO podle místopředsedkyně Sněmovny předložili novelu zákona týkající se bezpečnostních služeb, podle níž by nastupující ředitel tajné služby musel mít prověrku na stupeň přísně tajné. Tu Mlejnek nemá.

Pod názvem Dozimetr je známá korupční kauza spojená s pražským dopravním podnikem, v níž čelí stíhání bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček, lobbista Michal Redl a dalších více než deset lidí.

Hnutí ANO nemá k povalení Fialovy vlády dost hlasů. Opoziční ANO a SPD mají dohromady jen 92 poslanců z 200, k vyjádření nedůvěry vládě je jich třeba nejméně 101. Babišův pokus tak premiér Fiala označil za pouhou snahu o odvedení pozornosti od jeho vlastních afér, kdy šéfa ANO čeká již 12. září soud kvůli kauze padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo.

Z dosavadních 16 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl zatím pouze jeden v březnu 2009. K opozici se při hlasování o vládě Mirka Topolánka v době českého předsednictví EU připojili čtyři koaliční poslanci zvolení za ODS a Stranu zelených, takže Topolánkova vláda padla.