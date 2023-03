Kolabující poslanec, halucinace, únava. O penzích se má hlasovat nad ránem

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Je v pořádku, byl předán do péče lékařů,“ řekl o zdravotním stavu Wenzla jeho stranický kolega Roman Kubíček a poděkoval i místopředsedovi Sněmovny Janu Bartoškovi z KDU-ČSL, který Wenzlovi také pomáhal. Ve Sněmovně se pak ozval potlesk.

Na dopad čtyřdenního jednání ve dne, v noci si už před tím v průběhu dne postěžoval exministr životního prostředí Richard Brabec. „Průměrná doba spánku cca tři hodiny. Začínají se objevovat drobné potíže hybnosti a halucinace,“ připustil poslanec ANO,

„Unavený se necítím a jsem připraven tady strávit veškerou potřebnou dobu, kterou tady strávit máme, abychom to dovedli k úspěšnému výsledku. Na druhé straně ale musím říci, že všichni jsme lidé a všichni už máme pocit, že jsme tu dostatečně dlouho, že zazněly všechny argumenty. Jak se tak dívám i na kolegy a kolegyně z opozičních řad, tak mám pocit, že řada z nich by už také uvítali, kdybychom se dobrali k nějakému konci,“ řekl premiér Petr Fiala novinářům ve Sněmovně.

Na lavici usnula poslankyně vládního hnutí STAN Lucie Potůčková a na čelo se jí otiskly hodinky.

„Přiznám to, selhala jsem, nevydržela jsem a třetí noc spánkuprostých obstrukcí mě udolala. Hodila jsem čelíčko na lavici a obtisk hodinek tam mám už dvě hodiny. Tak nevím. Tento způsob sněmovní práce zdá se mi poněkud nešťastný,“ postěžovala si na Twitteru větou parafrází slavné věty z knihy Vladislava Vančury Rozmarné léto.

Opoziční ANO se opakovaně snažilo o to, aby se už v noci nejednalo a jednání se přerušilo, ale snaha o odložení hlasování byla marná. Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová z TOP 09 pro iDNES.cz odhadla, že by se hlasovat o nižším růstu penzí mohlo kolem druhé hodiny ráno.

„Až ukončíme podrobnou rozpravu, bude tato schůze přerušena na dvě hodiny kvůli tomu, aby byly připraveny pozměňovací návrhy,“ oznámil šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Následovat pak bude několik hodin hlasování o zhruba čtyřech stovkách pozměňovacích návrhů.

Většina musí mít možnost prosadit svou vůli, říká Fiala

Premiér Petr Fiala okomentoval obstrukce, které svírají od úterý Sněmovnu a které zvolily ANO a SPD, aby zabránily schválení nižšího růstu penzí navrženého vládu. Důchody mají podle vlády vzrůst od června v průměru o 760 korun místo 1 770 podle současného znění zákona. V souhrnu to letos činí okolo 19 miliard korun, které by musel stát penzistům vyplatit.

„Musí se najít nějaká rovnováha mezi právem opozice použít tento krajní nástroj a právem většiny prosadit svou vůli v souladu s výsledkem parlamentních voleb. My jsme v opozici také používali obstrukce a velmi omezeně. Třeba celé obstrukce k zákonu o EET trvaly čtyřicet hodin, tady se obstruuje prakticky permanentně při každém jednání Poslanecké sněmovny,“ řekl premiér Petr Fiala.

Na otázku iDNES.cz, zda někdo vyvodí osobní odpovědnost, když Ústavní soud vyhoví opozici, která namítá, že vláda postupuje retroaktivně, odvětil tak, že si tuto možnost nepřipouští. ANO hodlá u soudu namítnout, že důchodcům již nárok na vyšší přidání vznikl. Pokud zákon v parlamentu projde, bude u Ústavního soud zpochybňovat i způsob, jak to vláda udělala.

„Kdybychom věděli, že děláme něco, co neobstojí před Ústavním soudem nebo není správné nebo legální, tak bychom to prostě nedělali. Děláme to, co považujeme za nutné pro občany České republiky. Děláme správnou věc a pokud by náhodou neobstála, tak je to něco, co se nestalo poprvé, ale budeme všichni vědět, nejenom my, ale i další politické strany, které jsou dnes v opozici, že touto cestou jít nemůžeme. Ale v tuto chvíli jsme přesvědčeni, že děláme všechno pro to, aby ta úprava valorizací před Ústavním soudem obstála,“ odvětil iDNES.cz Fiala.