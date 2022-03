Poslanec ANO varuje před lex Ukrajina. Přicházejí ženy a děti, opáčil Rakušan

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Aby se nám to nevymstilo, budou sem přicházet závadové osoby,“ tvrdil poslanec ANO Lang. „Musíme být obezřetní,“ prohlásil.

Všechno nebude růžové. Ale přicházejí sem davy žen a dětí, je válka, reagoval Rakušan

Ministr vnitra Vít Rakušan se proti jeho vystoupení ohradil.„Od poválečných odsunů jsme neměli takový pohyb obyvatel,“ reagoval ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN.

Řekl, že je vděčný, že vystoupili s faktickými poznámkami jiní poslanci, aby se mohl vydechnout, aby jeho vystoupení nebylo příliš emotivní. Vyzval poslance ANO Langa, aby jasně ukázal, kde vidí „trojského migranta“ redistribuce migrantů.

„Jsme v bezprecedentní situci. Sem přicházejí davy žen a dětí, nemají s sebou tátu a my teď budeme řešit, jestli mezi nimi nebude nějaká závadová osoba? Na Ukrajině je v tuto chvíli válka a za to může Putin. To nejsou žádní ekonomičtí migranti a v normální situaci by sem nešli,“ ohradil se proti vystoupení poslance ANO Rakušan.

„Snad proboha mám právo řici svůj názor,“ ohradil se Lang. Kde vidí „trojského koně“ pro přijetí dalších migrantů, ale neřekl.

Musíme přijmout uprchlíky a postarat se o ně. Putin chce rozvrátit Evropu, řekl Blažek

„Musíme přijmout uprchlíky a postarat se o ně a musíme to zvládnout,“ řekl ministr spravedlnosti z ODS Pavel Blažek. Řekl, že cílem ruského prezidenta Vladimira Putina je mimo jiné rozvrátit Evropu a že mu to nesmíme dovolit.

Poslanci schvalují to, aby uprchlíci z Ukrajiny mohli v Česku pracovat i bez pracovního povolení již na základě víza strpění a aby také měli nárok na finanční pomoc ve výši 5 tisíc korun.

Mezi 110 tisíci uprchlíky z Ukrajiny, kteří se zatím v Česku zaregistrovali, je podle ministra vnitra Rakušana jen asi stovka lidí, kteří nemají ukrajinské občanství, ale jde o ženy ukrajinských občanů, kteří zůstali doma bojovat o svobodu své vlasti proti ruským agresorům.

Jednorázově by měla být dávka uprchlíkům vyplacena „automaticky“ za měsíc, ve kterém bylo uděleno speciální vízum. Pokud se jejich materiální situace nezlepší, budou si o tuto dávku moci požádat i v dalších měsících.

„Humanitární dávka je určena pro lidi, kteří u nás hledají útočiště před válkou a má jim pomoci hlavně s úhradou základních životních potřeb,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Vláda tento týden kývla na to, že uprchlíci se mohou zaregistrovat do 30 dnů místo tří.

„Hledají bezpečí před válkou a smrtí, která jim hrozí u nich doma. Další stovky tisíc lidí jsou na cestě a nepochybně část jich skončí u nás, protože Česká republika pro ně představuje zemi, která je jim jazykově, kulturně i geograficky blízká, a i protože už tu mají své známé a příbuzné,“ uvedl po jednání vlády premiér Petr Fiala.

Trojice vládních předloh, které budou zrychleně schvalovat poslanci, se týká i přístupu uprchlík ke zdravotním službám či vzdělávání.

Návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace umožní, že uprchlíci získají oprávnění k pobytu obratem po podání žádosti. Získají i statut státního pojištěnce, pojištění za ně tedy bude hradit stát, pokud nebudou mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání.

Uprchlíkům, kterým bylo uděleno speciální vízum za účelem strpění, mají být přiznána stejná práva a povinnosti pro účely zaměstnanosti, jakými disponují cizinci s povoleným trvalým pobytem. Nebudou tedy pro zaměstnání potřebovat žádná další povolení, a to ani ze strany jejich zaměstnavatelů, nebudou se na ně vztahovat ani platné kvóty. Děti běženců by mohly navštěvovat dětské skupiny a uprchlíci s postižením či ve vyšším věku by mohli zdarma využívat sociální služby.

Děti uprchlíků z Ukrajiny budou moci podat přihlášku na maturitní obory středních škol až do 5. dubna. Do nematuritních oborů by se mohli hlásit do 8. dubna. Školská předloha se týká i umisťováním ukrajinských dětí do základních a do mateřských škol. Podle dalšího návrhu by do dětských skupin brzy mohly začít chodit i děti ukrajinských uprchlíků.