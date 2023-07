Boj o úspory pokračuje. Nebuďte k***t, odmítl Bartoš Kalouskovu kritiku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Pane Kalousku, ze židle ve správní radě VZP a dozorčí rady pojišťovny VZP se to dobře kritizuje. Nicméně, když jste byl ve vládě Mirka Topolánka, která měla jako ta naše 18 ministrů a ministry bez portfeje, tak jste jako ministr financí zrušení ministrů bez portfeje nerealizoval. Čím to? A to jste také konsolidoval veřejné finance. Vašimi slovy se na vás obracím: „Nebuďte k…t“, napsal šéf Pirátů Ivan Bartoš na Twitteru.

A, aby každý pochopil kontext, do diskuse přispěla i mluvčí Pirátů Veronika Šmídová, která sdílela starší video z YouTube, jak se Piráti potkali před Sněmovnou s Kalouskem, když se ještě snažili dostat do vysoké politiky a konverzace neprobíhala právě vybranou mluvou.

Skončit by podle Miroslava Kalouska měli ministr pro evropské záležitosti za STAN Martin Dvořák, ministr pro legislativu za Piráty Michal Šalomoun a ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová z TOP 09. „Společně s jejich zbytečným aparátem je to spousta peněz. Jako daňový poplatník to fakt platit nechci, je to k ničemu,“ napsal před tím Kalousek.

„Nebudíte v lidech důvěru, chcete po lidech, aby šetřili, a sami jim nejdete příkladem,“ řekl ve středu ve Sněmovně také předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček. Debatu o vládním balíčku poslanci nedokončili ani do půlnoci a budou v ní pokračovat od devíti hodin.

Dvě sazby DPH a rušení řady daňových výjimek

Úsporný balíček, který předložila vláda, počítá s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit jen pro knihy. „Navrhujeme vrátit se k osvědčenému systému dvou sazeb z DPH,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Koalice počítá i s rušením řady daňových výjimek, třeba školkovného či nepeněžních zaměstnaneckých benefitů. Nově se sleva na manželku či na manžela bude týkat jen těch, kdo pečují o dítě do tří let.

Peníze do rozpočtu má přinést opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun.

Balíček má přinést zvýšení daně z příjmu firem z 19 na 21 procent. Nově se sazbou daně z příjmu 23 procent mají danit příjmy fyzických osob nad trojnásobkem průměrné mzdy (nyní asi 121 tisíc korun), dosud se vyšší sazbou daní částka nad čtyřnásobkem průměrné mzdy (nyní nad 161 tisíc korun).

OSVČ podle plánu vlády poroste minimální základ pro odvody ze čtvrtiny průměrné mzdy až na 40 procent – o 5 procentních bodů ročně, a tím se má přiblížit maximální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy.

Součástí balíčku je i úprava spotřebních daní, daně z hazardu nebo snížení státní podpory stavebního spoření. Základní sazba daně z nemovitosti se má zvýšit až na dvojnásobek.