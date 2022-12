ANO dává ruce pryč od prodloužení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny bude muset prosadit sama vládní koalice. Opoziční ANO se tentokrát k vládě nepřidá jako v minulosti, když spolu s vládou hlasovalo pro pomoc uprchlíkům před Putinovou válkou.

„Lex Ukrajina nic neřeší,“ tvrdí exministryně financí a šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. „Náš klub se kloní k tomu zdržet se při hlasování o zákonu jako o celku,“ řekla Schillerová.

Proti prodloužení ochrany uprchlíků před válkou se vyslovilo druhé opoziční hnutí SPD. „Je naprostá lež, že dopady, do rozpočtu nebudou žádné,“ řekl poslanec hnutí Radek Koten. Kritizoval také, že se lidé usilující o prodloužení dočasné ochrany budou registrovat elektronicky. Vadí mu, že nebude kontrola nad tím, zda budou elektronická žádost vyplňována z počítače s IP adresou v České republice. Nezmínil už ale, že po vyplnění elektronické žádosti se uprchlíci před Putinovou válkou budou muset osobně na výzvu ministerstva vnitra dostavit na osobní pohovor.

Zdržení má při schvalování zákona stejný dopad jako hlasování proti. V obou případech je to hlasování směřující proti přijetí zákona.

Změnu „lex Ukrajina“ má Sněmovna schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze. „Proč se opět využívá tento institut?“ ptá se Schillerová, proč má být zákon schvalován zrychleně.

Dokud válka potrvá, musíme pomáhat Ukrajině, řekl Bartoš

Vláda je přesvěčena, že zákon prodlužující ochranu uprchlíků má být přijat. „Dokud válka potrvá, musíme pomáhat Ukrajině,“ řekl naopak před schůzí Sněmovny vicepremiér a šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Vízum o dočasné ochraně uprchlíkům umožňuje přístup na trh práce v Česku a prvních pět měsíců po příchodu do země za ně stát hradil zdravotní pojištění.

Uprchlíci, kteří budou chtít v Česku zůstat, se budou muset do konce března příštího roku zaregistrovat elektronickým formulářem, a pak jim vnitro při osobní návštěvě nalepí vízový štítek o prodloužení dočasné ochrany.

Systém krajských asistenčních center má od dubna příštího roku provozovat ministerstvo vnitra, oznámil po jednání vlády ministr vnitra Vít Rakušan.

Dočasná ochrana byla zatím v Česku udělena více než 468 tisícům osob.

Ministr financí Zbyněk Stanjura odmítl výhrady těch politiků, kteří zpochybňují pomoc uprchlíkům před Putinovou válkou.

„Když se podíváte na čísla, tak ta čísla jsou nakonec nižší, než jsme předpokládali. Ty náklady my jsme na začátku roku odhadovali, že by mohly být 2 miliardy eur, zhruba 50 miliard korun, myslím, že to bude zhruba tak polovina. Jestliže máme výdaje přes 2200 miliard a k tomu dáte 25 miliard, tak je to něco málo přes 1 procento. Takže ti, kteří říkají, jak pomáháme ukrajinským uprchlíkům před válkou na úkor českých občanů, tak neumí číst v rozpočtu. Oni umí, ale nechtějí říci pravdu,“ uvedl Stanjura.