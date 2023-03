Poslanci schválili nižší růst penzí. Novela jde do Senátu, opozice hrozí soudem

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku šéf ANO Andrej Babiš. (2. března 2023)

Pro hlasovalo 95 ze 169 poslanců, proti bylo 74, deset přítomných poslanců se nepřihlásilo k hlasování. Proti vládnímu návrhu v závěrečném hlasování hlasovali omylem také šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek a jeho kolegyně Klára Kocmanová a šéf poslanců STAN Josef Cogan. Všichni tři řekli, že chtěli hlasovat pro. Nezpochybnili hlasování.

Opoziční poslanci už dříve řekli, že v případě schválení podají návrh k Ústavnímu soudu. Jednání provázely bezprecedentní střety poslanců vládní koalice a opozice. V pátek večer, kdy Sněmovna omezila řečnické časy i pro poslance s přednostním právem, například šéf ANO Andrej Babiš odmítal opustit řečnický pultík a opoziční poslanci jej chránili vlastními těly.

Po hlasování svolalo ANO tiskový brífink. „Pro mě ODS byla vždy asociální strana,“ řekl na něm šéf hnutí Andrej Babiš. Překvapilo ho počínání lidovců. Poukázal na to, že při projednávání vládního návrhu na nižší růst penzí od úterý ani jednou nevystoupil premiér Petr Fiala.

„Vyzveme prezidenta, aby znovu přijal paní Schillerovou a pana Havlíčka,“ dodal Babiš. Vybídl ho, aby splnil slib, že bude spojovat společnost. Nastpující prezident Petr Pavel se zástupci hnutí ANO o změně valorizace důchodů jednal před pár dny. K novele zatím nezaujal stanovisko, slíbil tak učinit po inauguraci.

Sněmovna jednala o sporném vládním návrhu na snížení červnové valorizace důchodů od úterý. Zatímco opozice hlasování bránila četnými obstrukcemi, vláda přijetí zákona v legislativní nouzi hájila zejména tím, že bez přijetí návrhu zákona hrozí obrovské hospodářské škody.

Stát má podle důvodové zprávy za letošek ušetřit 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun. V opačném případě by se podle vlády poměr důchodů k průměrné mzdě zvyšoval, což by státní pokladnu neúměrně zatížilo. V případě původního navýšení penzí by to v příštím roce stálo už 58,8 miliardy korun.

„Nemůžeme schodek dál zvyšovat,“ hájil vládní návrh ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Varoval také, že zachování nynějšího tempa valorizace důchodů by znamenalo v příštích deseti letech zatížení pro rozpočet zhruba 600 miliard korun. Odmítl výhrady opozice, že vláda mohla předložit úpravu valorizace důchodů dřív, ale čekala až na dobu po volbě prezidenta.

Marian Jurečka @MJureka Vývoj výdajů na důchody v ČR, toto dnes Andrej Babiš ve sněmovně rozporoval a zlehčoval.



Toto je jasný důvod, proč důchodovou reformu musíme udělat i důvod, proč nyní musíme tempo valorizace důchodů zpomalit.



Jinak tento obrovský problém dopadu na rozpočet nevyřešíme! https://t.co/FjZb9C06w4 oblíbit odpovědět

Poslanecké kluby ANO a SPD už dříve uvedly, že se v případě přijetí novely zákona chtějí obrátit na Ústavní soud. Vláda podle nich mění pravidla pro růst penzí retroaktivně, protože nárok penzistů na vyšší důchody už vznikl.

Místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček poukázal na hrozbu zrušení vládní novely Ústavním soudem, na který se chce opozice v případě přijetí návrhu obrátit, a na nutnost důchody doplatit penzistům zpětně.

Předseda SPD Tomio Okamura, který blokoval jednání několikahodinovými projevy, vyzval hnutí ANO, aby nepolitikařilo a neposílalo Ústavnímu soudu vlastní podnět týkající se důchodové novely, ale aby jej poslanci obou opozičních hnutí podali společně. „My to bez vás podat nemůžeme,“ přiznal předseda SPD, které má pouze 20 poslanců. Podnět Ústavnímu soudu musí podepsat nejméně 41 poslanců.

Budoucí prezident Petr Pavel, který by zákon musel v případě přijetí Senátem podepsat, uvedl, že se ohledně svého dalšího postupu vyjádří až den po inauguraci. Aby se penze zvýšily méně, jak o to usiluje vláda, musel by zákon vyjít ve Sbírce zákonů nejpozději 22. března. Prezidentovo veto by už Sněmovna nestihla včas přehlasovat.

Den 1. Okamura zlomil vlastní rekord

Mimořádná schůze Sněmovny začala v úterý v 10:00. Po roce Okamura překonal svůj vlastní řečnický rekord, když dokázal kvůli navrženému růstu penzí mluvit 7 hodin a 7 minut. Loni 15. února mluvil šest hodin kvůli snaze vládní koalice prosadit novelu pandemického zákona.

Šéf SPD napadal vládu, že se stará hlavně o Ukrajince. „Pro Fialovu vládu je prioritou Ukrajina a české občany jste hodili přes palubu,“ tvrdil. Vybídl také koalici, aby neomezovala řečnické lhůty pro promluvy řadových poslanců.

Do půlnoci z úterý na středu poslanci nic nevyřešili. Kluby ANO a SPD po druhé hodině ráno vzaly dvouhodinovou přestávku do šesté hodiny ranní. Ani 16 hodin debaty tak poslancům nestačilo, aby dospěli k tomu, zda úpravu penzí mohou projednávat zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Olga Richterová - místopředsedkyně Sněmovny @olgarichterova Opoziční lídryně mě nerozhází. Jako bývalá skautka dokážu zvládnout několik dní ve sněmovní džungli!

Mrzí mě, že místo realistických návrhů opozice přichází akorát s paralýzou Sněmovny. Byla to vláda A. Babiše, která prohýřila veřejné rozpočty a zanechala prázdnou kasu. https://t.co/rgJQTLlgkc oblíbit odpovědět

Den 2. Znásilnění jednacího řádu a demonstrace důchodců

Poslanci a poslankyně se po noční přestávce vrátili k mimořádné schůzi kolem středeční 6. hodiny ranní. Na noční debatu navázal poslanec SPD Radek Koten, po něm přišla na řadu Karla Maříková a i další přihlášení byli z SPD.

Koalice posléze na návrh šéfa poslanců STAN Josefa Cogana prosadila omezení délky vystoupení poslanců bez přednostního práva na dvakrát pět minut.

„Tady dochází jednoznačně k bezprecedentnímu znásilnění jednacího řádu,“ protestovala proti omezení času na vystoupení řadových poslanců šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Šéf ANO Andrej Babiš pak řekl, že zorganizuje demonstraci důchodců, když koalice prosadí nižší růst penzí. „Je mi 68 a podle vás bych už neměl pracovat. Já budu pracovat,“ řekl.

Vyzval zvoleného prezidenta Petra Pavla, aby zákon o nižším růstu penzí nepodepsal, když ho koalice prosadí. Pokud je Pavel rozumný, hodí do toho podle Babiše vidle.

Den 3. Poslanci schválili program schůze, Okamura četl bakalářské práce

Poslanci po téměř 37 hodinách schválili program mimořádné schůze. Koalice se podle Babiše rozhodla, že o návrhu zákona se bude jednat maximálně ještě dva dny a pak na sílu prosadí svou. „Asi tedy v pátek, když to tak je naplánováno, nás tady zaříznou,“ prohlásil Babiš v dolní komoře parlamentu.

Devatenáct miliard korun, které má snížení růstu důchodů ušetřit, označil Babiš za drobné. „Neuvěřitelné, že této vládě stojí za to mít takovou ostudu za směšné peníze, a pan Stanjura je má, 19 miliard, je to 0,85 % z výdajů státního rozpočtu v tomto roce,“ řekl šéf ANO.

Jednání bylo v jednu hodinu v noci přerušeno do 7. hodiny ranní.

Šéf SPD Okamura přiznal, že se snaží zabránit projednání vládního návrhu zákona na nižší růst penzí předčítáním studentských prací.

Po hodině svého vystoupení přiznal, že čte bakalářskou práci Tomáše Petružálka s názvem Sociální zabezpečení důchodců v České republice. Pak si vzal na pomoc práci Žanety Górecké Systém důchodového pojištění v ČR v Bankovním institutu.

Strany koalice prosadily, že Sněmovna může návrh na nižší růst penzí schvalovat ve zkráceném jednání. Odmítly o návrhu vést i obecnou rozpravu, což opozici šokovalo.

„Máme tady novou totalitu,“ řekl po dvouhodinové přestávce Babiš. Rozhodl se přečíst i projevy svých kolegů, které nemohly zaznít. Babiš totiž patří mezi řečníky s právem přednostního vystoupení a může mluvit libovolně dlouho. Vydržel to však jen tři hodiny.

Den 4. Nová totalita, prohlásil Babiš

Pauzu si pak k v noci vzalo hnutí SPD. Po ní se ráno poslanci začali v podrobné rozpravě hlásit k pozměňovací návrhům, které předložili. V půl páté ráno bylo přihlášeno stále padesát poslanců. Později si SPD vzalo ještě jednu přestávku do půl sedmé ráno.

Tomio Okamura si ve Sněmovně stěžoval, že si ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka „srabácky“ odsedne vždy, když šéf SPD mluví, aby s ním nebyl společně v jednom záběru. „Asi nemá gule,“ řekl doslova Okamura. V koncentrované podobě to ukazuje, co se v posledních dnech odehrává.

„Já to mám tak, že s některými lidmi chodím rád na pivo, některé lidi rád vidím a s některými lidmi nejsem rád v jedné místnosti a s některými lidmi nechci být ani na jednom záběru kamery, ani na jedné fotografii,“ potvrdil Jurečka.

Petr Pavel řekl, že 10. března po inauguraci poví, jak se k zákonu, pokud bude v parlamentu přijat zachová. „Kdyby si prezident vzal desátého 14 dní, tak my důchodci budeme slavit,“ řekl Babiš.

V pátek v podvečer se poslanec ANO Milan Wenzl se po cestě k řečništi začal hroutit. Po pomoci jiných poslanců na svém vystoupení trval, nakonec je ukončil předčasně.

„Možná nás čeká i hezký víkend společný,“ uvedla k možné délce dalšího jednání předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.

„Unavený se necítím a jsem připraven tady strávit veškerou potřebnou dobu, kterou tady strávit máme, abychom to dovedli k úspěšnému výsledku. Na druhé straně ale musím říci, že všichni jsme lidé a všichni už máme pocit, že jsme tu dostatečně dlouho, že zazněly všechny argumenty. Jak se tak dívám i na kolegy a kolegyně z opozičních řad, tak mám pocit, že řada z nich by už také uvítali, kdybychom se dobrali k nějakému konci,“ řekl v pátek odpoledne premiér Petr Fiala.