Blbá nálada je kvůli vám, vyčítá Babiš Fialovi. Vláda prosadila noční jednání

Koalicí navržená opatření mají v příštím roce zlepšit bilanci rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Za dva roky má jít dohromady o 150,7 miliardy korun. „Bez balíčku by byl na stole rozpočet se schodkem větším než půl bilionu korun,“ řekl šéf rozpočtového výboru Josef Bernard ze STAN.

Ve druhém čtení mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy. „Pozměňovací návrhy nesmí snížit objem konsolidace,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Žádný časový limit jsme si nedali,“ řekl Stanjura. Je legitimní pokud budou zaznívat zdůvodnění pozměňovacích návrhů k balíčku.

Pokud někdo bude mít sáhodlouhé projevy, kde bude plácat přes deváté, je to podle něj jiný příběh. Nechtěl specifikovat, jak v takovém případě bude pětikoalice postupovat.

Vláda rezignovala na to, aby řádné vybírala daně, říká Schillerová

„Zvyšování daní není vhodnou cestou ke stabilizaci veřejných financí,“ řekla šéfka poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová. Mluví o škodlivém daňovém balíčku, který podle ní sníží HDP.

K balíčku podají poslanci ANO kolem 35 pozměňovacích návrhů. Schillerová řekla, že její hnutí bude usilovat třeba o to, aby pivo nebylo ve zvýšené sazbě daně z přidané hodnoty 21 procent, ale ve snížené 12 procent.

„My jsme se na tom nikdy neshodli,“ komentovala šéfka poslanců ANO návrh bývalého prezidenta Miloše Zemana, že by stačilo, aby parlament přehodnotil snížení daní z příjmů při zrušení zdanění superhrubé mzdy, což prosadily ANO, ODS a SPD v minulém volebním období, a zrušil slevu na dani na poplatníka.

Spíš okrádací balíček, prohlásil Okamura. Budeme o něm jednat týden, tvrdí SPD

„Máme na programu vládní daňový, spíš okrádací balíček. SPD udělá všechno pro to, aby nebyl schválen,“ řekl před schůzí předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. „Podáváme přibližně třicet pozměňovacích návrhů,“ uvedl. Hnutí například navrhuje nezvyšovat daň z nemovitosti či nerušit školkovné a zachovat podporu stavebního spoření.

„Nechceme trestat lidi, kteří si pořídili vlastní bydlení,“ zdůvodnil Okamura, proč nemá podle SPD růst daň z nemovitosti.

„Očekáváme velmi dlouhé jednání. Na rovinu říkám, že to bude trvat minimálně týden, než se tím druhým čtením prokoušeme,“ řekl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Opozice se může vrátit ke zdržování jednání už při jednání o programu řádné schůze. Projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, proto koalice navrhla i na mimořádné schůzi, která začne ve čtvrtek. V červenci trvala debata o balíčku tři jednací dny a zabrala poslancům více než 27 hodin čistého času.

Zachování daňového zvýhodnění benefitů, ale jen do poloviny průměrné mzdy

Koalice se už dohodla na vlastní podobě pozměňovacího návrhu k balíčku. Zaměstnancům zůstane, byť v osekané podobě, daňové zvýhodnění benefitů, jako jsou MultiSport karty do fitness.

Všechny doposud od daně osvobozené nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, mají být podle dohody pětikoalice osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy.

Noviny nakonec budou ve snížené sazbě DPH 12 procent, stejně jako časopisy. Firmy budou moci od příštího roku vést účetnictví v eurech, dolarech či librách. A to v případě, že jsou pro firmy jejich funkční měnou. Tedy pokud v této měně probíhá většina jejich transakcí.

Sazby daně z nemovitosti se zvýší přibližně na 1,8 násobek. Výnos daně zůstane obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu 10 miliard korun.

Stát by měl nově získat 55 procent výnosů daně z hazardu místo dosavadních 35 procent. Obcím podle počtu povolených herních automatů zůstane 22,5 procenta, dalších 22,5 procenta připadne obcím podle počtu obyvatel.

Nově zaváděné sazby spotřební daně u elektronických cigaret a nikotinových sáčků nebudou tak vysoké, jak původně vláda navrhla.

Dvě sazby DPH či opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance

Úsporný balíček počítá také s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit pro knihy.

Peníze do rozpočtu má přinést například opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun.

Balíček má přinést zvýšení daně z příjmu firem z 19 na 21 procent. Nově se sazbou daně z příjmu 23 procent mají danit příjmy fyzických osob nad trojnásobkem průměrné mzdy (nyní asi 121 tisíc korun), dosud se vyšší sazbou daní částka nad čtyřnásobkem průměrné mzdy (nyní nad 161 tisíc korun).