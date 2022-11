Poslanci schvalují výcvik ukrajinských vojáků v Česku, měli by být v Libavé

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ukrajinští vojáci budou v Česku cvičeni ve výcvikovém prostoru Libavá a výcvik se bude týkat mechanizovaných jednotek i speciálních profesí.

Výcvik Ukrajinců by měl probíhat do konce příštího roku v pěti čtyřtýdenních turnusech, každého by se mohlo zúčastnit až 800 vojáků. Celkové náklady na výcvik v ČR se odhadují na 975 milionů korun.

Cvičení vychází z dohody české a ukrajinské vlády, výhledově ale bude převeden pod asistenční misi Evropské unie. Česko do ní vyčlení 55 lidí, mohli by působit v jakémkoli členském státu ve velitelských strukturách, případně na pozicích instruktorů. Cílem je poskytnout výcvik až 15 tisíc Ukrajinců, především na základně v Polsku. Náměstek ministryně obrany Jan Jireš dříve řekl, že se do výcviku chtějí zapojit dvě desítky unijních zemí.

Metnar za ANO podpořil pomoc Ukrajině, druhé opoziční hnutí SPD cvičení Ukrajinců odmítá

„Je strategickým zájmem České republiky podílet se na zajištění mezinárodní bezpečnosti,“ řekl bývalý ministr obrany za ANO Lubomír Metnar. Podpořil další pomoc Ukrajině kvůli bezprecedentní ruské vojenské agresi.

„Nechceme, aby se na našem území školili vojáci z Ukrajiny,“ oponoval návrhu vlády poslanec opozičního hnutí SPD Radovan Vích. „Hájíme český národní zájem,“ tvrdil šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Vláda také navrhuje mandát na působení armády v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024. Do Kosova by mělo být nově vysláno až 40 vojenských policistů do jednotky italských karabiniérů pro období červenec 2023 až prosinec 2024. V Iráku by mělo v letech 2023 a 2024 nadále působit maximálně 20 vojáků v misi NATO. Jde o prodloužení přítomnosti vojáků v těchto misích.