Lidé budou moci o důchod žádat online. Poslanci se přeli o náhradní mateřství

Poslanci v novele upravili i placené volno pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež. Schválený pozměňovací návrh skupiny vládních poslanců vymezuje skupinu lidí, kteří mohou o placené volno žádat.

Má se to vztahovat i na tábory, které organizují dobrovolní hasiči, sportovní kluby a církevní spolky. Budou muset být zapsané v rejstříku nejméně pět let.

Zákon, pro který hlasovalo 167 ze 169 přítomných poslanců, nyní dostane k posouzení horní komora parlamentu a pak prezident Petr Pavel.

Při jednání o novele zákona o matrikách se poslanci dohadovali o náhradní mateřství

Poslanci projednávali ve středu ve druhém čtení i novelu zákona o matrikách. Páry stejného pohlaví budou moci nově uzavřít registrované partnerství na kterémkoli matričním úřadě v České republice.

Největší debata se strhla kvůli nápadu opoziční SPD vypustit z českého práva zmínku o náhradním mateřství. Navrhla to poslankyně Marie Pošarová, která chce, aby zmizela zmínka o náhradním mateřství z občanského zákoníku.

Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan se podivil, kam se při debatě o zákoně o matrikách debata stočila.

„Byla bych pro, abychom toto téma otevřeli v jiném bodě, než je novela zákona o matrikách,“ ohradila se proti návrhu SPD poslankyně ANO Taťána Malá, která je za iniciativou, aby bylo náhradní mateřství ukotvené v zákoně a bylo za jasně vymezených podmínek možné.

Významnou změnu přinese novela zákona o matrikách dospívajícím dětem. V případě, že budou chtít rodiče změnit příjmení dítěte, bude nutný souhlas dítěte už od věku 12 let, do této doby bylo nutné se ptát až dětí nad 15 let.

Ve hře budou pozměňovací návrhy, aby civilní sňatek bylo možné uzavřít nově i bez účasti matrikáře, nebo dokonce před poslanci a senátory.

Vláda má posuzovat jen strategické investice

Poslanci ve druhém čtení projednávali rovněž novelu zákona o investičních pobídkách. „Vláda bude posuzovat jen strategické investiční akce,“ řekl k němu poslancům ministr průmyslu a obchodu za STAN Jozef Síkela.

Snahou vlády je podle něj proces pobídek zjednodušit. Povinnost ministerstva předkládat vládě každou žádost o investiční pobídku se do zákona dostala v roce 2019 a ukázala se jako neefektivní. Investoři podle ministra Síkely musí někdy čekat i víc než rok, než se dozvědí, zda pobídku získají.