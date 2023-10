Poslanci kývli na schodek rozpočtu 252 miliard. Podle opozice je skrytě vyšší

Opozice neprosadila zamítnutí základních parametrů rozpočtu ani vrácení návrhu vládě k přepracování.

„Snižujeme celkové výdaje rozpočtu, nepatrně zvyšujeme příjmy a o 42 miliard korun snižujeme deficit státního rozpočtu. Nejen já, ale všichni členové vlády, považujeme tento návrh rozpočtu za vyvážený a realistický,“ prohlásil před poslanci ministr financí Zbyněk Stanjura.

Schodek pro rok 2024 má podle plánu vlády klesnout v porovnání s letošním rokem o 43 miliard, pro letošní rok je schválen schodek 295 miliard korun.

Stát počítá i s příjmy, o které stát ve skutečnosti přijde, míní Schillerová

„Jak příjmy, tak výdaje neodpovídají,“ opáčila šéfka poslanců opozičního ANO Alena Schillerová. Kritizovala, že vládou prosazený balíček zvýší daňovou zátěž o 35 miliard korun.

Pozastavila se nad zvýšením rozpočtových příjmů o 19 miliard korun proti prvotnímu srpnovému návrhu a do rozpočtu vláda podle ní zahrnula 7,5 miliardy příjmů, o které stát ve skutečnosti přijde v důsledku avizovaných škrtů v dotacích na energie. „Příjmy jsou nadhodnoceny nejméně o 7,5 miliardy korun,“ prohlásila.

Alena Schillerová @alenaschillerov Návrh státního rozpočtu na rok 2024 neodpovídá realitě. Plánované příjmy nezahrnují negativní dopad padesátimiliardového škrtu v energetice, který bude okolo 10 mld. Kč. Počítají naopak s v září objevenými 19 mld. Kč převážně na dividendách státu, které ale @Zbynek_Stanjura… https://t.co/GPuMEzRrc1 oblíbit odpovědět

„Čas nás rozsoudí,“ reagoval na její kritiku ministr financí Stanjura.

„Hlavní rozpočtová úspora je přesun výdajů na spotřebitele,“ kritizoval vládu předseda stínové vlády ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

V úterý šéfka poslanců ANO řekla, že k vládnímu návrhu státního rozpočtu vystoupí převážně členové stínové vlády. Debatu předpokládala rozsáhlou, ale zablokování zákona nechce. „Radši, ať má Česká republika špatný rozpočet, než aby neměla žádný,“ uvedla.

Schillerová znovu kritizovala, že neodpovídá ani výše schodku, jaký poslala do Sněmovny vláda. „Reálný deficit státního rozpočtu je už dnes navržen ve výši 270 miliard korun. Jedinou otázkou je, jestli to půjde vidět v deficitu, nebo nikoliv. Ano, je to vrcholný kousek rozpočtové magie vlády Petra Fialy, krátkozrakých kejklí, které se nám už příští rok vrátí, a to i s úroky,“ tvrdila.

„Je to rozpočtová lež, kterou tajíte,“ vytkl ministrovi financí i Martin Kolovratník.

Je to podvod, řekl Okamura. Schillerová si při sporu se Stanjurou vypomohla Kalouskem

To, že skutečný deficit navrženého rozpočtu je 270 miliard korun, řekla Schillerová už minulý týden a odvolala se na vyjádření Stanjury a předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla při jednání rozpočtového výboru ohledně půjčky pro Státní fond dopravní infrastruktury.

„Je to podvod,“ poukázal také předseda SPD Tomio Okamura na půjčku ve výši 24 miliard korun na rozvoj železnice.

„Na jednu stranu občany sdíráte z kůže, zvyšujete daně, které jste slíbil snižovat, likvidujete živnostníky a rodiny s dětmi, na druhou stranu vyhazujete stovky miliard na stíhačky, přemnožené úředníky a poradce,“ vytkl Stanjurovi poslanec SPD Jan Hrnčíř.

Stanjura se ohradil proti kritice opozičních politiků, že stát schovává fakticky vyšší deficit. „Omlouvám se, ale pokud nám EIB dokáže půjčit o půl procentního bodu výhodněji (4,06 % vs. 4,5 %), proč tyto výdaje financovat přes státní rozpočet státními dluhopisy?“ napsal na sociální síť X.

Zbyněk Stanjura @Zbynek_Stanjura Kolegové z opozice často kritizují, že vláda „schovává“ výdaje na dopravní infrastrukturu do SFDI a že správně má být deficit rozpočtu 2024 o 18 mld. vyšší. Omlouvám se, ale pokud nám @EIB dokáže půjčit o půl procentního bodu výhodněji (4,06 % vs. 4,5 %), proč tyto výdaje… https://t.co/GrFKTW2zFP oblíbit odpovědět

Schillerová si pak ve Sněmovně pomohla tím, že se opřela o názor bývalého ministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09, který napsal, že půjčku od Evropské investiční banky si může vzít i státní rozpočet, nic mu v tom nebrání a bylo by to podle něj mnohem transparentnější.

Upozornil, že Národní rozpočtová byla ostře proti vládou zvolenému řešení. „A není potřeba, aby mimorozpočtový fond měl vlastní dluhovou službu,“ napsal Kalousek.

Návrh rozpočtu počítá s růstem ekonomiky o 2,3 procenta a růstem spotřeby domácností o 3,9 procenta. Na růstu spotřeby domácností by se měl podílet obnovený nárůst reálných příjmů. Průměrná míra inflace by měla klesnout z letošních 10,9 na 2,8 procenta. Vláda také očekává, že Česká národní banka začne v prvním čtvrtletí příštího roku snižovat úrokové sazby.

„Chceme splnit náš cíl, a to, abychom příští rok měli deficit veřejných rozpočtů pod tři procenta hrubého domácího produktu,“ uvedl o o rozpočtu premiér Petr Fiala. Deficit veřejných financí by měl v příštím roce klesnout na 2,2 % HDP. Jednání o rozpočtu se premiér neúčastní kvůli cestě do Izraele.

Až při dalším jednání o rozpočtu budou moci poslanci navrhnout přesuny peněz mezi kapitolami. „Žádné významnější změny nepředpokládám. Nevylučuji, že v rámci druhého čtení opravdu drobné, drobné částky se mohou někde přesunout, ale ne tak, aby to mělo vliv na celkový rozpočet a nebude to mít ani vliv na rozpočty jednotlivých kapitol,“ uvedl premiér Fiala.

Padla jedna tradice, nedorazil prezident. Dříve Pavel podpořil razantní snižování schodku

Při jednání o návrhu rozpočtu na příští rok padla jedna tradice. „Mě nemrzí, že nepřišel tentokrát pan prezident. Bylo to zvykem v těch posledních letech,“ řekl místopředseda Sněmovny za ANO Karel Havlíček.

Zatímco Miloš Zeman za poslanci vždy, když začali jednat o rozpočtu, zamířil a vystoupil, Petr Pavel nedorazil. Ve skutečnosti to totiž hlavě státu nic neukládá. Byla to spíš Zemanova záliba.

Když v létě prezident Petr Pavel navštívil Jihočeský kraj, řekl, že pokud se vládě podaří snížit schodek rozpočtu na příští rok a ušetřit víc než 90 miliard korun, bude to velice rozumný krok.

Kabinet totiž očekává, že by v příštím roce měla opatření navrhovaná v konsolidačním balíčku, který schválila zatím Sněmovna, zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy.

„A pokud tak bude pokračovat i dál a dostaneme se během, řekněme, tří let na přijatelnou míru schodku i inflace, tak se situace zase výrazně ekonomicky zlepší,“ řekl prezident.