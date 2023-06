Poslanci schvalují zpomalení valorizace penzí, Okamura ohlásil obstrukce

Vláda chce změnit i současná pravidla pro mimořádné valorizace v průběhu roku. Ty mají být nahrazeny jednorázovým přídavkem po zbytek roku, který by se ale už nezapočítával do řádné valorizace od začátku roku.

Předčasný důchod má být možný maximálně 3 roky před dosažením věku, kdy má člověk nárok na řádný důchod. Jít by do něj by mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let.

Pobíraná částka v předčasném důchodu by se měla krátit víc než dosud. Penze se skládá ze dvou částí. Solidární základní výměra je stejná pro všechny a v zásluhovém procentním díle se odrážejí odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí. Podle novely by se u předčasného důchodu až do řádného termínu zásluhová část valorizovat neměla.

Jde o předstupeň k důchodové reformě, na níž se shodla vládní pětikoalice a podle níž se má věk odchodu do penze nově nastavovat podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým je 50 let. „Tato vláda je první, která má odvahu přijít s důchodovou reformou,“ řekl premiér Petr Fiala.

„My chystáme obstrukční jednání, nechceme, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu,“ prohlásil předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura na pondělním veřejném slyšení ve Sněmovně při projednávání dvou petic proti zvyšování věku odchodu do důchodů nad 65 let. Jednu iniciovaly odbory, druhou lidé z neparlamentní KSČM.

„Máme připravenou řadu vystoupení. Bude to z naší strany vnímáno velmi kriticky,“ řekla také poslankyně ANO Helena Válková. Není tak jisté, že se vládní koalici podaří ve čtvrtek prosadit, aby návrh prošel prvním čtením. Když prosazovala vláda nižší valorizaci mimořádné penze od června letošního roku, věnovala tomu Sněmovna celý týden, včetně nocí a změnu napadlo opoziční ANO ústavní stížností.