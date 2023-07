Poslanci rozhodnou o vyšší spotřební dani z nafty, budou řešit vládní balíček

Podle ministerstva financí přijde stát přijde za každý měsíc snížené sazby spotřební daně z nafty zhruba o 800 milionů korun.

Vláda rozhodla o návratu spotřební daně z nafty na původní hodnotu 9,95 koruny za litr na začátku května, počítala, projednávání návrhu novely ve Sněmovně ale zatím nedokázala dokončit.

Sněmovna má schvalovat také novelu zákona o státním podniku, která by kvůli situaci ve ztrátové České poště umožnila vládě navyšovat základní jmění státních podniků.

Státních podniků v Česku v současnosti existuje šest desítek. Kapitálové posílení státního podniku bude možné pro strategické projekty, pro zajištění veřejných potřeb nebo pro strategické investice. Na potřebu novelizace poukázala podle ministerstva vnitra současná situace České pošty. Podnik letos ruší 300 ze současných 3200 poboček a propouští část zaměstnanců.

Start projednávání úsporného balíčku

Dvě hodiny po poledni se poslanci dostanou k projednávání vládního úsporného balíčku. Koalice v úterý dokázala prosadit zatím program mimořádné schůze Sněmovny a pak ve druhém čtení projednat novelu zákona o důchodovém pojištění, která zpřísní pravidla pro odchod do předčasného důchodu a změní i pravidla pro valorizaci penzí.

Úsporný balíček, který předložila vláda, počítá s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit jen pro knihy. Koalice počítá i s rušením řady daňových výjimek, třeba školkovného či nepeněžních zaměstnaneckých benefitů. Nově se sleva na manželku či na manžela bude týkat jen těch, kdo pečují o dítě do tří let.

Peníze do rozpočtu má přinést opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun.

Zvýšení daně z příjmu pro firmy i lidi vydělávají víc než trojnásobek průměru

Balíček má přinést zvýšení daně z příjmu firem z 19 na 21 procent. Nově se sazbou daně z příjmu 23 procent mají danit příjmy fyzických osob nad trojnásobkem průměrné mzdy (nyní asi 121 tisíc korun), dosud se vyšší sazbou daní částka nad čtyřnásobkem průměrné mzdy (nyní nad 161 tisíc korun).

OSVČ poroste minimální základ pro odvody ze čtvrtiny průměrné mzdy až na 40 procent - o 5 procentních bodů ročně, a tím se má přiblížit maximální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy.

Součástí balíčku je i úprava spotřebních daní, daně z hazardu nebo snížení státní podpory stavebního spoření. Základní sazba daně z nemovitosti se má zvýšit až na dvojnásobek.