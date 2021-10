Senzace v Praze. Babiš v nervydrásajících volbách ztratil moc, píší ve světě

„Senzace v Praze,“ píše v titulku rakouský deník Kurier. Pokračuje slovy, že „český premiér Babiš byl potrestán“. „Všechny oči se nyní upírají na nezdravého, svéhlavého prezidenta Miloše Zemana,“ míní. Svým čtenářům také připomíná, že Zeman už před volbami oznámil, že sestavením vlády pověří lídra nejsilnější strany, nikoliv koalice.

Volby vyhrála těsně formace SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Tu rakouský list popisuje jako „buržoazně liberální skupinu“. Koalici Pirátů a Starostů, která ve volbách skončila třetí, pak hodnotí jako „odvážnou“. Píše i o fiasku ČSSD a KSČM. Ta se do parlamentu nedostala poprvé od pádu režimu, upozorňuje Kurier.

Opozice v Česku vyhrála a může sestavit vládu, Českou republiku tak podle slovenských médií patrně čeká politická změna. „Zdálo se, že Andreji Babišovi vyjde těžký pokus o obrat, ale nestačí to, aby zůstal v čele české vlády. Ještě před půl rokem se zdálo nepravděpodobné, že bude alespoň soupeřit o vítězství, ale dva opoziční bloky jsou na dobré cestě vytvořit příští vládu,“ píše list Pravda.



Denník N volby označil za dramatické. „Pro setrvání Andreje Babiše na postu premiéra byl ovšem možná ještě důležitější fakt, že ani jedna ze stran KSČM, ČSSD a hnutí Přísaha nakonec nezískala pět procent pro vstup do parlamentu,“ napsal list. Dodal, že rodák z Bratislavy Babiš pravděpodobně končí ve funkci předsedy české vlády.

Deník Sme pak soudí, že byť si Česko změnu nezvolilo, má ji. „Klíčové je složení parlamentu, a to hovoří o změně. Tak to bývá, někdy jsou klíčové právě hlasy pro strany, které propadly. Stále ovšem platí, že většina českých voličů naskakuje na populistické vlny,“ napsal.

Doplnil, že Česko má šanci, že místo populisty bude v čele vlády profesor, bývalý univerzitní rektor, lídr koalice SPOLU Petr Fiala, který váží slova. Zásadní změnu v politickém vývoji Česka hlasování naznačuje také podle slovenského analytika Grigorije Mesežnikova.

Levice utrpěla porážku, říká slovenský analytik

„Porážku utrpěla utrpěla česká levice, sociálně demokratická i komunistická,“ uvedl Mesežnikov. Očekává, že koalice SPOLU a Pirátů se Starosty, jež budou mít ve Sněmovně většinu, se nakonec dohodnou na vytvoření vlády. To by znamenalo Babišovu politickou porážku, míní Mesežnikov, který je prezidentem bratislavského Institutu pro veřejné otázky (IVO).

Dosud vládní ČSSD, jakož i KSČM, která nynější Babišovu vládu tolerovala, vypadly poprvé od vzniku samostatného Česka ze Sněmovny, a to podle Mesežnikova pomohlo právě i oběma koalicím. „Pohodlná většina, kterou budou mít koalice, naznačuje, že dojde ke změně ve vládnutí,“ řekl Mesežnikov. Dodal, že nová vláda by byla proevropská a proatlantická.

Zmíněná většina obou koalic ve Sněmovně spolu s veřejným míněním budou podle Mesežnikova tlačit k tomu, aby povolební vývoj v zemi zodpovídal výsledku hlasování voličů. Prezident Miloš Zeman před volbami ohlásil, že šanci sestavit vládní kabinet dá předsedovi vítězné strany či hnutí, nikoli koalice.



Podle prezidenta IVO by odchod dosud vládního hnutí do opozice patrně znamenal konec nynějšího českého premiéra jako silného politika a otázkou zůstává, zda by Babiš vůbec setrval v politice. „Nedokážu si představit, že zůstane v pozici poraženého politika s ohledem na to, jak je ambiciózní. Nedokážu si představit, že by seděl v poslaneckém křesle jako řadový poslanec,“ uvedl.

Bude záležet na Zemanovi, podotýkají Poláci

Jako překvapivou porážku Babiše komentují výsledky voleb také polská média. Upozorňují však, že ještě bude záležet na Babišově spojenci, prezidentu Miloši Zemanovi, kdo bude sestavovat vládu. „Změna vítěze v cílové rovince,“ uvedla třeba zpravodajská televize TVN 24.

Zdůraznila, že dosavadní opoziční strany dokázaly předstihnout hnutí ANO, které zpočátku v hlasování vedlo. „Výsledky svědčí o historické porážce komunistů v Čechách. KSČM poprvé od roku 1989 nebude mít v parlamentu své poslance. Výsledky jsou nelítostné i pro sociální demokracii. Strana, která se se dosud podílela na vládě, skončí mimo parlament,“ poznamenala TVN.

Upozornila také, že Česko je jediným státem v Evropské unii, ve kterém se konají dvoudenní volby – a tímto způsobem je volen parlament, prezident, místní samosprávy i čeští europoslanci.

„Babišovo hnutí ANO o vlásek prohrává se středopravou koalicí SPOLU,“ píše opoziční list Gazeta Wyborcza a dodává, že premiérova strana by ani v případě těsného vítězství nebyla s to vytvořit vládu. Babišovu porážku podle deníku Češi slavili přiťukáváním si půllitry piva v pražských hospodách – právě voliči z Prahy, kde se hlasy počítají nejdéle, zpečetili Babišovu porážku: v metropoli Babišovo ANO skončilo až jako třetí.

Premiér tak podle deníku utrpěl citelnou porážku. Nejenže nebude s to sám vládnout, ale nevytvoří ani koalici se SPD Tomia Okamury, zatímco koalice SPOLU s Piráty bude disponovat stabilní většinou, možná až 109 mandátů.

„Ale to, kdo bude vládnout Česku, bude záležet na prezidentu Miloši Zemanovi. Teoreticky by měl úkol sestavit vládu svěřit vítěznému uskupení. Není ale jisté, jaké rozhodnutí přijme tento dlouholetý spojenec Andreje Babiše,“ zdůraznila Gazeta Wyborcza, která v jiném příspěvku upozornila, že v těchto volbách je v sázce „nejen Babišova politická budoucnost, ale i osobní svoboda“.

Napínavé klání s těsným výsledkem, píší Němci

I německá média výsledek hodnotí jako překvapení. List Süddeutsche Zeitung o výsledku voleb napsal, že podle aktuálních čísel Babišovo ANO už není největší politickou silou v zemi.



„České volby přinesly překvapení, šéf vlády Babiš přišel na úkor opozice o většinu. Až do poslední chvíle to pro stranu premiéra Andreje Babiše bylo napínavé klání s těsným výsledkem,“ informovala o dění v Česku německá mediální skupina RND. Ta také citovala prohlášení předsedy ODS o tom, že nastává změna.

I když budou mít SPOLU a druhá koalice tvořená Piráty a hnutím Starostové a nezávislí (STAN) v parlamentu většinu, hrozí podle RND patová situace. „Prezident Miloš Zeman v minulosti vícekrát zdůraznil, že sestavením vlády pověří nikoli koalici, ale nejsilnější stranu. A to bude v každém případě Babišovo populistické hnutí ANO, protože SPOLU tvoří tři strany,“ uvedla skupina.



Také DPA poznamenala, že prezident se nijak netají svou podporou Babišovi, který tak může od Zemana čekat pověření, aby sestavil vládu. „Na prezidentovi záleží mnohé,“ uvedla relace Tagesschau veřejnoprávní televize ARD, která překvapivý finiš dává i do souvislosti s aférou Pandora Papers, která mimo jiné odkryla Babišovy neprůhledné nákupy nemovitostí.

Také RND čtenářům rovněž připomněla, že Babiše těsně před volbami dostihla aféra staršího nákupu nemovitostí v jižní Francii přes offshorové firmy. Na stejný skandál upozornil i deník Die Welt.

Volby v Česku pak sleduje i americká CNN, která klání popisuje jako „nervydrásající“ s odkazem na velmi těsný rozdíl, který dělí strany na prvním a druhém místě.