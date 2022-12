Muž chtěl pokořit rekord, šel na Sněžku v trenkách. Jeli pro něj záchranáři

„Tříčlenná skupinka turistů ve věku okolo dvaceti pěti let se dnes vydala na horskou túru na Sněžku. Dva z nich v oblečení vcelku odpovídajícím počasí panujícím na hřebenech, třetí pravděpodobně vyznavač učení Wima Hofa, oděn pouze do trenýrek rukavic a bot. Bohužel všichni podcenili vliv počasí a to především stoprocentní vlhkost vzduchu s deštěm,“ okomentoval mluvčí Horské služby Marek Fryš.

Polonahý muž chtěl údajně navázat na svůj loňský výkon, kdy obdobnou „procházku“ po horách absolvoval v mínus deseti stupních.

„Za takovýchto podmínek dochází k vyčerpání energetických zásob organismu daleko dříve a působení chladu je intenzivnější. Všechny okolnosti vedly následně k tomu, že pro skupinku turistů museli vyrážet na čtyřkolce na vrchol Sněžky záchranáři z Pece pod Sněžkou. Zdravotní stav všech tří osob nevyžadoval hospitalizaci a po transportu na Růžovou horu byli ponecháni ve vlastní péči,“ doplnil Fryš.



Horská služba důrazně žádá před nadcházejícími dny svátečního volna, aby turisté, kteří vyrážejí do všech českých pohoří, nepřeceňovali svoje síly, dobře plánovali svoje výlety s ohledem na svou fyzickou kondici a povětrnostní podmínky, a zároveň aby byli dostatečně vybaveni.