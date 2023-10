Sociální demokraté nabídli Altnerovým dědicům milion korun, ti smír nepřijali

Soudkyni Dagmar Stamidisovou ve středu zajímalo, zda by účastníci sporu nemohli uzavřít smír. „Nejsme ve shodě na sumě, tam jsme od smíru velmi daleko,“ sdělil právník SOCDEM Jakub Matějček. „Myslím, že není na místě, aby tady ta částka padla,“ odpověděl na dotaz soudkyně, kolik sociální demokracie dvěma potomkům zesnulého Altnera nabídla.

„Byl nám nabídnut asi milion korun. To není ani na (soudní) poplatek,“ reagoval vzápětí Patrik Altner. Matějček k tomu poté uvedl, že strana vyšla z rozhodnutí Nejvyššího soudu a ohodnotila úkony provedené Altnerem podle advokátního tarifu.

Spor se u soudů řeší přes 20 let. Smlouvu o zastupování tehdejší ČSSD ve sporu o její sídlo, Lidový dům, uzavřel s Altnerem v roce 1997 šéf strany a budoucí prezident Miloš Zeman. Sociální demokracie následně ve při o nemovitost uspěla. Altner jí poté poslal fakturu na 50 milionů korun, o dvě třetiny z této částky se ale zvlášť přihlásili jeho spolupracovníci Václav Halbich a Václav Hájek.

31. března 2016

Strana proto Altnerovi vyplatila jen třetinu a zbytek peněz složila do soudní úschovy. Pražský městský soud v březnu 2016 stanovil, že ČSSD dluží Altnerovi přes 300 milionů korun. Většinu této částky tvořila smluvní pokuta.

Altner v listopadu 2016 zemřel. Nejvyšší soud následně vrátil spor na začátek s tím, že smluvní ujednání o odměně nebylo dostatečně určité a že není jasné, co advokát pro stranu konkrétně vykonal. Pokud by soudy znovu rozhodly stejně jako v minulosti, přesahovala by nyní smluvní pokuta 400 milionů korun.

Překážkou pro nové rozhodnutí je skutečnost, že do sporu chtějí na straně žalobců vstoupit i Halbich a manželka zesnulého Hájka. Nárokují si totiž každý jednu třetinu z částky, kterou Altnerové případně vysoudí. Soud se ve středu proto hlavním sporem vůbec nezabýval a řešil pouze otázku, zda je toto připojení možné.

Altnerovi potomci s ním nesouhlasí. Mimo jiné tvrdí, že Hájková nevlastní pohledávku, kterou uplatňuje. Její právník musí do příštího jednání, které se uskuteční 22. listopadu, stav věci vyjasnit.

Soudkyně usiluje o to, aby se strany v této vedlejší větvi sporu dohodly mimosoudně. Upozornila na to, že pokud právník Halbicha a Hájkové přednese žalobu, budou muset žalobci vzhledem k výši částky, o kterou se jedná, uhradit vysoký soudní poplatek. „Aniž bych předjímala rozhodnutí soudu, tak podle mě je důvodná námitka promlčení - 17 let je 17 let,“ poznamenala.

Halbich s Hájkovou ale míní, že promlčecí lhůta jim začala běžet až poté, co jim Nejvyšší soud doručil rozhodnutí ohledně toho, že Altnerova odměna se má dělit na třetiny. Patrik Altner k tomu ve středu řekl, že Halbich a Hájková se nechtěli soudit, dokud byla ČSSD ve vládě. Podle něj se začali ozývat až po příznivém rozhodnutí pražského městského soudu.

14. prosince 2020