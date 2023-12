Zelený úděl nesmí deklasovat střední třídu, musíme ho zpomalit, řekl Zaorálek

V Evropském parlamentu chce Zaorálek prosazovat změny legislativy – například aby se z výtěžku emisních povolenek mohlo pomáhat domácnostem.

Hodlá se zasazovat, pokud bude do Evropského parlamentu zvolen, také o zastavení odlivu peněz z České republiky do zahraničí. „400 miliard jsou prostředky, které z této země mizí každý rok,“ řekl také Zaorálek, kterého SOCDEM oficiálně představila jako lídra pro volby do europarlamentu v příštím roce.

„Pokud nebudeme v Evropě řešit tyto problémy disproporce, tak ohrožujeme celý integrační proces,“ tvrdí lídr kandidátky SOCDEM.

Zaorálek zapochyboval o slibech Ukrajině

Evropa podle něj nesmí dávat nerealistické sliby Ukrajině. „Proč slibujeme někomu něco, co nejsme schopni doručit,“ zapochyboval Zaorálek o slibech evropských zemí Ukrajině, že bude přizvána do Evropské unie.

„Všechny evropské sociálně demokratické strany stojí pevně na straně Ukrajiny v rusko-ukrajinském konfliktu,“ korigoval mírně Zaorálkovo vyjádření šéf strany Michal Šmarda.

Vyjádření lídra kandidátky SOCDEM a bývalého ministra zahraničí a kultury bere Šmarda tak, že je třeba dávat Ukrajině realistické sliby a nevyprávět jí pohádky, aby se nedočkala nepříjemného zklamání.

Na kampaň pro volby do Evropského parlamentu dá SOCDEM podle Šmardy osm milionů korun. Na prvních pěti místech kandidátky bude podle něj převaha žen. „Touto konferencí začíná velká volební bitva sociální demokracie o návrat na výsluní české politiky,“ řekl Šmarda.