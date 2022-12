Spějem k válce, či míru? Hajlujícího Putina v Praze posprejoval vandal

Socha vznikla v srpnu u příležitosti mezinárodního setkání uměleckých kovářů. Původně ji její autor Daniel Dostál věnoval ukrajinské ambasádě, ta ji ale předala iniciativě Dárek pro Putina. V pátek však iniciativa upozornila, že sochu již stihl někdo popsat.

„Sochu Putina, která stojí v Dejvicích, budeme v lednu prodávat v aukci. Peníze půjdou na nákup zbraní pro UA armádu. A teď pozor! Máme už první nabídku na odkup. Zahraniční zájemce nabízí 50 tisíc. Což je super částka. Fantazie absolutní. Sen. Je to totiž v dolarech,“ uvedla k popsané soše iniciativa.

Případem se zabývá policie

Současně však podotkla, že socha na náměstí je příběh. „I příběh nás lidí, co kolem ní žijeme a chodíme. To všechno se do ní propisuje,“ komentovala dále iniciativa.

Policejní mluvčí Violeta Siřišťová ČTK řekla, že policie se o poničené soše dozvěděla dnes od médií. „Hlídka na místě zjistila, že je posprejovaná. Věc jsme zadokumentovali a případem se zabýváme pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ uvedla Siřišťová.

Není to však poprvé, kdy vandalové ničí věci spojené s podporou Ukrajiny. Například velké emoce vzbudila nedávno výstava výstava Příběhy z Ukrajiny v Hradci Králové. Vystavené vraky aut dovezené z válkou zasažené Ukrajiny neznámí vandalové totiž posprejovali. Z jednoho auta navíc zmizela kapota.

„Zdá se, že ruské útoky na civilní vozy pokračují i v Hradci Králové. Změny nastaly na mnohých plechových částech vozů, nějaké části se ztratily. Jeden vrak je posprejován nápisem ‚STOP PROPAGANDĚ, DOMBAS‘,“ upřesnil ředitel východočeské pobočky organizace Paměť národa Michal Bureš.