Sociální správa začala odesílat důchodcům pětitisícový bonus, na všech kontech by měl být příští týden

Praha Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) začala v pondělí s odesíláním příspěvku 5000 korun k důchodu. Starobní, invalidní a pozůstalostní penze pobírá 2,88 milionu lidí. Víc než dvě třetiny z nich dostanou pětitisícový bonus na účet.

Na všech kontech by měl být zhruba do konce příštího týdne. Zbytek lidí ho pak obdrží poštovní poukázku, a to nejpozději do 15. prosince. Sdělilo to v pondělí ministerstvo práce.



ČSSZ vyplácela na konci září starobní penzi 2,4 milionu seniorů a seniorek. Invalidní důchod posílala 418 900 lidí. Pozůstalostní penzi mělo 57 000 vdov, vdovců a sirotků. O příspěvek není nutné žádat, dorazí automaticky. Rovnou do důchodu ale započítaný nebude.

„Jednorázový příspěvek důchodci vyplatí ČSSZ, a to samostatně mimo splátku samotného důchodu v intervalu od 30. listopadu do 8. prosince 2020. Výplata proběhne stejným způsobem, jakým byla důchodci vyplacena listopadová běžná splátka důchodu,“ uvedlo ministerstvo práce.

Zhruba dva miliony lidí dostanou postupně příspěvek na bankovní účet a 860.000 poukázkou. Platby u všech poukázek a na většinu účtů správa odešle do pátku. Příští týden v pondělí a úterý pak poukáže peníze na konta lidem, kteří důchod dostávají 20., 22. či 24. den v měsíci.

Bonus po odeslání budou mít penzisté a penzistky na svém účtu do dvou či tří pracovních dnů. Poukázky pošta doručí nejpozději do 15. prosince. U nových žádostí či přehodnocení penzí lidé obdrží příspěvek do jednoho měsíce po zařízení či obnově vyplácení. Peníze úřad pošle i do ciziny.

ČSSZ se podle svého ředitele Františka Boháčka dva měsíce připravovala na to, aby mohla do pár dnů po přijetí zákona peníze odeslat. Boháček zajištění výplaty označil za „malý zázrak“. Úřad spolupracuje s ministerstvem financí, Českou národní bankou a Českou poštou.

Vláda schválila mimořádný příspěvek k důchodu začátkem září. Premiér Andrej Babiš (ANO) bonus zdůvodňoval stresem důchodců v době jarní covidové vlny. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) argumentoval zdražováním.

Ministerstvo práce jako důvod uvádělo pokles poměru průměrné penze a průměrné mzdy v posledních letech, dopady epidemie na příjmovou a sociální situaci penzistů a nejistým vývojem. Ekonomové naopak poukazovali na to, že příjem důchodcům v krizi neklesl. Řada opozičních politiků označovala příspěvek za předvolební uplácení voličů na dluh. Krajské a senátní volby se konaly začátkem října.

Vyplacení příspěvku rozpočet stojí asi 14,5 miliardy korun. Vláda prosadila pro letošek kvůli epidemii navýšení schodku ze 40 na 500 miliard. Ekonomové upozorňují na to, že Česko bude muset půlbilionový dluh splatit. Vládní politici původně plánovali v příštím roce penze zvýšit víc, než nařizuje zákon. Znamenalo by to ale každoroční růst výdajů do budoucna. Rozhodli se pro jednorázový příspěvek, který představuje zvýšené výdaje jen letos.