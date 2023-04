Soud rozdal v kauze Bereta tresty několika let vězení. Avšak nepravomocně

Obžalovaná Dagmar Máchová, policista Radek Holub a celník Pavel Šíma podle obžaloby poskytovali soukromému detektivovi Igoru Gáboríkovi neveřejné informace z trestních řízení.

Gáborík a v jednom případě i jeho spolupracovník Vladimír Zmrhal je podle spisu předávali dál, například klientům Gáboríkovy společnosti, která se zaměřovala na detektivní služby a poradenství. V některých případech za to podle obžaloby od klientů společnost inkasovala peníze.

Peněžité tresty a zákaz činnosti

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která kauzu dozoruje, navrhla v závěrečné řeči pro Gáboríka čtyři roky vězení a zákaz výkonu živnosti v oboru služeb soukromých detektivů na osm let.

Holubovi, Šímovi a Máchové navrhla tříleté podmínky s pětiletou zkušební dobou. Pro poslední dva zmíněné chtěla také peněžité tresty 100 tisíc korun a 75 tisíc korun. Holubovi a Šímovi navrhla Bradáčová i zákazy činnosti na šest let, Máchové pak na tři roky.

Pro Zmrhala Bradáčová požadovala peněžitý trest 100 tisíc korun, navrhla u něj také změnu právní kvalifikace z podílnictví na legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Máchová u soudu opakovaně odmítla, že by Gáboríkovi, se kterým měla přátelský vztah, za úplatu vyzrazovala informace. Připustila, že při hovorech s ním mohla být obezřetnější, odmítla ale, že by jako státní zástupkyně porušila jinou povinnost než povinnost mlčenlivosti. Stejně jako další obžalovaní odmítla, že by ji Gáborík o informace žádal. Zdůraznila, že žádná z informací, o kterých se s Gáboríkem bavila, neohrozila trestní řízení.

I Holub v závěrečné řeči popřel, že by Gáboríkovi předal jakoukoli informaci, která by mohla řízení ohrozit. Gáborík policistovi, který pracoval v tehdejším protikorupčním útvaru, podle jeho slov nosil poznatky o možné trestné činnosti. Šíma odmítl, že by přijal jakýkoli úplatek, s Gáboríkem podle něj celní správa spolupracovala jako s informátorem. Obžalobu v minulosti odmítl také Zmrhal.