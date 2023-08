Černochová musí poskytnout informace o nákupu kulometů, rozhodl soud

„Právě o této žalobě dnes (v pondělí) odpoledne rozhodoval Městský soud v Praze. Dal Kverulantovi zapravdu a nařídil ministerstvu, aby požadované informace poskytlo ve lhůtě 15 dní ode dne doručení rozsudku. Až Kverulant tyto informace obdrží, tak s nimi seznámí veřejnost. Veřejnost se tak konečně dozví, kolikrát jsou nakupované kulomety předraženy,“ uvedla k rozhodnutí soudu nezisková organizace Kverulant.

Ministerstvo obrany pro server iDNES.cz uvedlo, že na rozhodnutí soudu bude reagovat až po doručení písemného rozhodnutí a následně zváží další právní kroky. „Ministerstvo obrany čeká na písemné rozhodnutí a zvážíme další právní kroky. Zakázka na kulomety byla schválena v minulém volebním období, v současné době armáda čerpá z této rámcové smlouvy,“ okomentoval další kroky ministerstva jeho mluvčí David Jareš.

Kverulant upozornil na skutečnost, že v prosinci 2021, kdy ministerstvo obrany řídil Lubomír Metnar, došlo k nákupu téměř tisícovky kulometů Minimi. Zarážející pro organizaci byla cena, za kterou úřad zbraně nakoupil. Jeden kulomet podle smlouvy vyšel na více jak milion korun.

K nákupu mělo navíc také podle dokumentů, které organizace posbírala a zveřejnila na svém webu, dojít bez předchozího výběrového řízení. Dodavatelem také podle smlouvy dále nebyl belgický výrobce, ale překupník z jižních Čech.

V dubnu 2022, tedy již za úřadování ministryně Jany Černochové, byla celková cena za kulomety navýšena z 1,1 miliardy na 1,5 miliardy. „Ministryně tají, zda za to armáda dostane alespoň víc kulometů. Proto na ní Kverulant nyní podal žalobu za porušování zákona o veřejném přístupu k informacím,“ vysvětlila organizace žalobu na svém webu.

Ministerstvo některá tvrzení odmítá

Ministerstvo obrany s tvrzeními organizace nesouhlasí. Už v lednu publikovalo na svém webu vysvětlení některých informací, které Kverulant uvádí.

„Veřejná zakázka na pořízení kulometů s příslušenstvím byla zadána formou jednacího řízení s uveřejněním. To fakticky znamená, že se o veřejnou zakázku může ucházet každý účastník, který splní kvalifikaci stanovenou zákonem,“ reagovalo ministerstvo na tvrzení organizace, že nákup proběhl bez výběrového řízení. Dodalo, že zakázka byla zveřejněna v souladu s českými i unijními předpisy a že šlo o zcela transparentní způsob zadání.

Podle ministerstva i samotný výběr dodavatele, kterým se stala česká firma CB SERVIS CENTRUM, proběhl v pořádku.

„Pokud by se ministerstvo obrátilo přímo na výrobce, pravděpodobně by jej web Kverulant.org kritizoval za to, že zadal zakázku napřímo výrobci. Ministerstvo však vyhlásilo soutěž, do které se mohl přihlásit jakýkoli účastník splňující kvalifikaci podle zákona. V případě splnění této kvalifikace není možné některého účastníka vyloučit jen na základě subjektivního uvážení zadavatele,“ píše na webu.

Kverulant ve svém vyjádření také porovnával cenu, za kterou nakupuje kulomety Norsko, s cenou, kterou nákup stál Česko. Podle ministerstva obrany autoři vyjádření ale nedisponují informacemi z norské strany, aby oba nákupy mohli porovnávat.

„Lze mít oprávněné pochybnosti o tom, že autor článku disponoval smlouvou uzavřenou norskou armádou. Nemohl tedy porovnat třeba konfigurace a příslušenství kulometů pořizovaných Norskem a Českou republikou. To je přitom pro porovnání ceny zcela klíčové. Armáda ČR na rozdíl od Norska navíc garantuje odběr pouze 477 ks kulometů. Je tedy zavádějící posuzovat nákup garantovaných 477 ks (maximálně však 949 ks) pro českou armádu a 1000 ks (maximálně 4000 ks), které pořizovali Norové,“ reagovalo ministerstvo, konkrétní cenu kulometů ale na webu nezveřejnilo.