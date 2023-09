Soud potrestal Čecha za boj v řadách separatistů na Ukrajině. Zabil čtyři lidi

Soud v pátek uložil Alojzovi Polákovi z Brna 21 let vězení za to, že bojoval na Ukrajině v řadách separatistů. Podle nepravomocného verdiktu zabil jako ostřelovač čtyři příslušníky ukrajinských vládních jednotek. Muž byl odsouzen v nepřítomnosti. Státní zástupce pro něj žádal 25 let za mřížemi. Obhájce poukazoval na to, že muž už zřejmě nežije, a proti rozsudku se okamžitě odvolal.