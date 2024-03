Metanol nalila matce do kávy. Za vraždu seniorky dostala dcera 18 let vězení

Podle žalobce Jana Adama, který navrhoval trest kolem 23 let vězení, obžalovaná usmrcení své matky dlouho plánovala. Už dříve před činem objednávala semena jedovatých rostlin, na internetu vyhledávala texty o účincích jedu.

„Dokazování bylo provedeno precizním způsobem, lze tak rozhodnout o vině, či nevině. Obžalovaná primárně jednala tak, aby cíleně usmrtila svoji matku. Doznává, že menší množství metanolu jí nalila do kávy. Obžalovaná ale věděla, že množství, které jí nalila do kávy, bylo smrtelné,“ uvedl žalobce.

Žena podle státního zástupce začátkem loňského února přes web koupila dvě lahve metanolu. Při návštěvě u matky jí podle obžaloby 88 mililitrů metanolu nalila do kávy, když se k ní matka otočila zády. Seniorka o pár dní později zemřela. Podle žalobce se žena následně zbavila finančních závazků nejméně za 200 tisíc korun.

Podle obhájce jeho klientka sice nalila metanol matce do kávy, jak přiznala, ale nešlo podle něj o smrtelné množství. Uvedl, že soud by čin měl posuzovat jako pokus o ublížení na zdraví.

Žena dnes řekla, že ji mrzí, co se stalo. Dříve přiznala, že matce do kávy metanol nalila, podle ní ale ne s cílem ji zabít, ale proto, aby dosáhla její hospitalizace a následného léčení. Matka podle ní byla alkoholička a tímto způsobem ji chtěla dostat do léčebny. Jedovatou látku údajně do kávy nalila v afektu. Tvrdí, že nešlo o úmysl.

Z důkazů vyplynulo, že žena už měsíce před vraždou na internetu vyhledávala a kupovala semena jedovatých rostlin, například náprstník červený, durman obecný či rulík zlomocný. Vyhledávala například i kyanid draselný, také různé články, které se zabývaly otravami. Žena vše dokázala vysvětlil, durman například dávala matce na uklidnění a na spaní, kyanid chtěly na očištění stříbrných mincí, ale byl prý moc drahý, a jedovaté rostliny vyhledávala proto, že psi okusovali diefenbachii.