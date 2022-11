Nejvyšší státní zástupce podal dovolání v kauze estébáků šikanujících disidenty

Obvodní soud pro Prahu 1 před rokem uložil Karlu Hájkovi a Rudolfu Peltanovi podmíněné tresty. U Zbyňka Dudka a Jiřího Šimáka upustil od potrestání, protože už oba dva dříve dostali za týrání odpůrců komunistického režimu nepodmíněné tresty 3,5 roku vězení.

Rozsudek ale zrušil odvolací soud, podle kterého je trestnost činu potřeba posuzovat podle zákona, který byl platný v době, kdy byl skutek spáchán. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu nebylo možné podle odvolacího senátu použít, novou normu je totiž podle něj možné aplikovat jen v případě, že je k pachatelům mírnější.

Nejvyšší státní zastupitelství @NSZ_info V návaznosti na tiskovou zprávu @MSZ_Praha informujeme, že nejvyšší státní zástupce podal dovolání ve věci trestné činnosti bývalých příslušníků Státní bezpečnosti. Nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu o promlčení trestní odpovědnosti obviněných. https://t.co/NBmT8GnUUQ oblíbit odpovědět

Podle zmíněného zákona se do promlčecí doby nezapočítává období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989. V roce 1999 navíc zákonodárci podle žalobců schválili novelu trestního zákona, podle které trestnost u stanovených trestných činů uplynutím promlčecí doby nezaniká.

„Uzákoněním právě tohoto ustanovení zákonodárce umožnil trestní stíhání osob, které se dopustily trestných činů v uvedeném období bez ohledu na časový odstup mezi spácháním trestného činu a zahájením trestního řízení či rozhodnutím soudu,“ uvedl už dříve Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze, které Nejvyššímu státnímu zastupitelství podnět k podání dovolání podalo.

Ze zákona podle městských žalobců vyplývá vůle zákonodárců označit určité trestním právem postižitelné protiprávní jednání za nepromlčitelné.

Obžaloba tvrdí, že někdejší příslušníci StB šikanovali člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela. Bezdůvodně je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Všichni čtyři poškození se následně na počátku 80. let vystěhovali z Československa.

Čtveřice na počátku hlavního líčení vinu odmítla. Obžalovaní řekli, že se s oběťmi nesetkali a že dělali u StB jinou práci. Všichni muži navíc uvedli, že se nemohli účastnit akce Asanace, protože norma podle nich byla zrušena v roce 1978. Obžaloba přitom mluví o skutcích po roce 1980.

V případu původně čelil obžalobě ještě Jaroslav Maryško, který se ale loni v únoru dohodl se státním zástupcem na dvouletém podmíněném trestu. Dohoda je pravomocná.