Jsem nevinný, otočil muž viněný z požáru v Českém Švýcarsku. Zůstává ve vazbě

Dnešní verdikt soudu o vazbě je zatím nepravomocný.

Obviněný na dotazy novinářů neodpověděl, podle státního zástupce Tomáše Skály nevypovídal ani před soudem. Ten vazbu muži prodloužil, protože má obavy z jeho případného útěku a také z toho, že by mohl znovu páchat trestnou činnost.

Na dotaz, zda tvrzení bývalého strážce odpovídá jeho výpovědím v přípravném řízení, Skála zatím nechtěl odpovědět. V případu je podaná obžaloba, ale hlavní líčení dosud nebylo nařízeno.

Policie šestatřicetiletého muže podezírala nejprve ze založení zmíněných menších požárů, kdy na Děčínsku v dubnu v rozmezí několika dnů hořely posedy nebo rozhledna Vlčí hora.

Muž se při výslechu přiznal i k založení velkého loňského požáru v národním parku. Postupně však svou výpověď měnil, až se nakonec doznával jen částečně.

28. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku Sledovat další díly na iDNES.tv

Svými činy podle vyšetřovatelů napáchal škody za 350 milionů korun. Kriminalisté muže viní z obecného ohrožení a poškození cizí věci. Hrozí mu vězení v rozmezí od osmi do patnácti let. Státní zástupce pro něj navrhuje trest kolem dvanácti let a následný přesun do ústavního léčení.

Znalecké zkoumání muže hrálo v případu důležitou roli. Podle odborníků však jde o příčetného člověka, který věděl, co dělá.

Požár v Národním parku České Švýcarsko, který se nakonec ukázal být historicky nejrozsáhlejším na území Česka, vypukl loni v noci na 24. července. Postupně se rozšířil na více než tisíc hektarů. S ohněm bojovaly tisíce hasičů, kterým pomáhala i letadla a vrtulníky.

Vedle leckdy špatně přístupného terénu jim práci komplikovalo i počasí – sucho, vysoké teploty a silný vítr. Požár, při kterém shořelo i několik domů v osadě Mezná, se podařilo zlikvidovat až po třech týdnech.

24. července 2022