Ponižoval mě, řekl u soudu muž, který otce udusil pytlem. Dostal 16,5 roku

K vraždě došlo v bytě oběti, v němž bydlela společně se synem. Tělo se našlo až poté, co zabitý muž nepřišel na domluvenou schůzku, a jeho kamarád zalarmoval městskou policii v Hustopečích. Byt přišel zkontrolovat strážník a když nikdo neotevíral, zavolal státní policisty. Ti pak našli tělo.

Padesátiletý Dušan Kocman u soudu přiznal, že v osudný večer nejprve na jednasedmdesátiletého otce vytáhl pepřový sprej, který mu stříkl na brýle do obličeje. Otec odešel do koupelny, aby si obličej opláchl. Poté však pokračovala slovní potyčka se synem, který ho nakonec napadl deseti údery do hlavy, hrudníku a zad takzvaným boxerem.

Pak si Kocman uvědomil, že krvácející otec by mohl zavolat policisty a rozhodl se jej umlčet. Na ruce mu dal pouta, na hlavu nasadil igelitový pytel na odpadky a dusil jej. Mrtvé tělo zabalil do igelitových pytlů, zalepil páskou, nechal jej ležet v obývacím pokoji za sedačkou a z bytu odešel. „Ten večer byl vyvrcholením všeho. Otec mě pomlouval a vědomě ponižoval. Ve mně se nahromadily emoce a vše, co mi v dětství dělal,“ prohlásil Kocman u soudu.

Podle svých slov se nedokázal ovládnout. „Otec mě pomlouval, že mě musí živit. Přitom jsem prodal auto, kde jsem před tím asi deset let bydlel, a dal mu 60 tisíc korun. Nechápal jsem, proč o mně příbuzným nebo známým vykládá takové věci. Když jsem se k němu přistěhoval, zjistil jsem, že má problém s alkoholem, a když se napil, byl cholerický nervák,“ popisoval.

Byl jsem jako boxovací pytel, vzpomínal Kocman na dětství

Podle něj otec v daný večer pil už asi třetí den v kuse pil a do všeho mlátil. „Řekl jsem mu, ať s tím přestane, a hádali jsme se. Nejprve jsem ho napadl boxerem, ale pořád měl nějaké poznámky, snažil se mě vytočit a já už jsem to nechtěl dál poslouchat,“ dodal. Předsedkyně senátu nicméně uvedla, že podle svědků poškozený neměl problém s alkoholem.

U soudu Kocman rovněž vzpomínal na své dětství. Podle něj bylo krušné a otec na něj byl velmi hrubý. „Měl jsem modřiny, byl jsem pro něj jako boxovací pytel. Například jsem od něj dostal facku přes ucho a hučelo mi v hlavě,“ řekl. Na problematické dětství upozornil i jeho obhájce Erik Janík. „Je potřeba podívat se na to, že čin má hlubší kořeny,“ upozornil.

S popisem osobnosti zabitého otce a jeho dřívějšího chování však nesouhlasil státní zástupce Ivan Hrazdil. „Máme tady dvě osoby poškozeného. Na jedné straně ho obžalovaný popisuje jako monstrum, na druhé straně ho lidé popisují jako usměvavého člověka, který pomáhá sousedům a v rodině je respektovaný,“ odkázal na výpověď svědků.

Čin označil za mimořádně brutální. „Bylo to zákeřné a činěné několika mechanismy. Dokážeme si představit tu beznaděj a utrpení otce,“ poznamenal Hrazdil.

Pokud mu bylo ubližováno, měl odejít, konstatovala soudkyně

Kocman však na své výpovědi trval a dodal, že ho čin velmi mrzí. „Život už mu nevrátím. Trest, který dostanu, přijímám,“ uvedl po pronesení závěrečných řečí. Přesto se po vynesení rozsudku a poradě se svým obhájcem proti rozsudku odvolal. Soud také rozhodl, že i nadále zůstane ve vazbě.

Předsedkyně senátu Dita Řepková sdělila, že přihlédla k doznání viny, ale očekávala více lítosti. Obžalovaný opakoval, že čin vyvolal otec nevhodným chováním k němu, ale podle soudkyně neprojevil zklamání sám na sebou ani projev hlubšího citu.

„Pokud obžalovanému bylo tak psychicky ubližováno, jak tvrdí, neměl důvod s otcem v jedné domácnosti setrvávat,“ pronesla Řepková.

Kocman po vraždě uprchl do Německa, kde jej v Bavorsku dopadli místní policisté u hlavního silničního tahu ze Strážného na Pasov. Podle svých slov se šel sám policistům přihlásit, když s autem zastavili u zastávky. Podle deníku Bild přišel policistům nápadný, protože byl promoklý a působil zpustle. Následně byl Kocman, na něhož byl vydán evropský zatykač, přemístěn do Česka.