Ubodal taxikáře, hrozí mu i výjimečný trest. Soud pokračuje v jednání

Soud by měl při pondělním jednání vyslechnout znalkyně z oboru psychiatrie a psychologie. Podle obhájců je zapotřebí zkoumat, zda je muž v takovém duševním stavu, aby byl vůbec schopen pochopit a vykonat trest odnětí svobody.

„Myslel jsem si, že jestli mě chytnou a půjdu sedět, budu v bezpečí. Měl jsem strach, že mě chtějí zabít, a tak jsem si myslel, že bude lepší, když budu ve vězení,“ řekl u srpnového jednání muž.

Na dotaz soudce, kdo ho chtěl podle něj zabít, odpověděl, že neví. I další části jeho výpovědi vyznívaly zmateně a nesouvisle.

Pashku si podle spisu nechal loni 22. listopadu odpoledne v centru Prahy ve Štěpánské ulici objednat od náhodného kolemjdoucího jízdu přes aplikaci Bolt. V té době už měl podle žalobce v úmyslu řidiče usmrtit a vzít mu auto.

Na zadní sedadlo vozu nastoupil s kuchyňským nožem, který předtím přibrousil zakoupenou ocílkou. Nechal se odvézt do Bryksovy ulice v Praze 9, kde řidiče napadl zezadu. Muž se bránil a snažil se utéct.

Po zavražděném zůstaly dvě děti

Obžaloba uvádí, že Paschku řidiče bodl do oblasti hlavy, krku a zad. Poté mu nůž upadl na přední sedadlo spolujezdce. Zraněný řidič i útočník po zbrani údajně sáhli a začali o ni zápasit. Převahu však měl agresor, který do šoféra podle obžaloby dál bodal. Snažil se mu tak prý zabránit v útěku a v troubení klaksonem, kterým chtěl napadený muž vyvolat rozruch a přivolat pomoc.

Zavražděný muž měl malou dceru, jeho družka čekala v době vraždy další dítě. Trojice pozůstalých se domáhá celkem 1,8 milionu korun za způsobenou nemajetkovou újmu. Dalších 200 tisíc korun žádá ministerstvo spravedlnosti, které touto částkou rodině oběti vypomohlo. „Peníze nemám. Nevím, jak to nahradit,“ řekl k tomu obžalovaný.

Paschku pak tělo muže vyhodil na ulici a s vozem odjel na čerpací stanici, aby auto umyl od krve. Tam ho zadrželi policisté. Pashku má ukrajinské občanství, narodil se ale v Jihlavě, kde jeho rodiče podnikali. Rodina se poté vrátila na Ukrajinu, kde Pashku vychodil 11 tříd školy a podle svých slov měl potom problémy s drogami.

Líčil, že skončil na tři týdny v psychiatrické léčebně poté, co vylezl na památník a zapálil na sobě oblečení. Poté, co se jeho rodiče opět přesunuli do Česka, v Kyjevě utrpěl úraz hlavy, když „se snažil chytit nákladní vůz“. Tvrdí, že následně už drogy nebral.

Odcestoval do Česka za rodiči, od nich z ubytovny ale utekl, protože si myslel, že ho chtějí zabít. Několik týdnů před činem vnikl do supermarketu a ze sklenic tam vyskládal srdce a jméno dívky, kterou kdysi miloval.