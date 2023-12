Vyhrožovali popravou představitelům státu i justice. Manželé jdou před soud

„Za vším jako na Ukrajině stojí stejná zločinecká banda židovského původu, která obsadila či infiltrovala celý český stát a jeho úřady a instituce, zejména orgány činné v trestním řízení a soudy... za tuto hrůzostrašnou zločinnost jim skutečně nezávislé soudy useknou ty prolhané hlavy,“ vyhrožoval podle obžaloby Pavel R. v jedné z hromadně rozesílaných zpráv.

Státní zástupce viní muže mimo jiné z podpory a propagace terorismu, z vyhrožování teroristickým činem, z podněcování nenávisti vůči skupině osob, schvalování genocidia či z křivého obvinění. Jeho manželka, veterinářka Ivana T., je obviněna z pomoci ke zločinům spojeným s terorismem. Svému muži podle obžaloby například také pomáhala, pokud jde o veřejné šíření nenávisti nebo vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci.

Výhružné zprávy Pavel R. posílal z datové schránky svého otce od dubna 2021. Část z nich odesílala i Ivana T. Muž měl i speciální software, díky kterému mohl výhrůžky posílat nejen z notebooku, ale i telefonu.

Vyhrožoval Fialovi i Babišovi

Dále muž založil web, na kterém publikoval sérii antisemitských článků. Provoz webu podle obžaloby hradila prostřednictvím svého účtu jeho žena. Podle žalobce věděla, k čemu stránky slouží.

Adresáty zpráv či nenávistných textů publikovaných na webu byli například premiér Petr Fiala (ODS), bývalý předseda vlády Andrej Babiš (ANO) či vrchní žalobkyni Lenka Bradáčová. Pár také posílal vzkazy Úřadu vlády, desítkám soudů a státních zastupitelství, městským a obecním úřadům, gymnáziím či vysokým školám v různých regionech.

Letos v říjnu Krajský soud v Praze Pavla R. za ublížení na zdraví s následkem smrti do vězení na pět let. Podle nepravomocného verdiktu v bytovém domě v Kladně v únoru 2019 opakovaně uhodil do hlavy svoji nemocnou osmdesátiletou matku. Té tak způsobil zranění, která si vyžádala opakované operace. Seniorka o dva měsíce později zemřela.