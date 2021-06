Soud: ‚Zašantročil‘ to šikovně. Stát přišel o možnost zabrat lukrativní pozemky po odsouzeném za tunelování H-Systemu

PRAHA Ačkoli si zakladatel společnosti H-System Petr Smetka již odpykal dvanáctiletý trest za vytunelování firmy, dodnes běží spor o vlastnictví rozsáhlého areálu Rabyně u slapské přehrady, který mu patřil. Pražští vrchní žalobci sice pozemky, na nichž leží, v hodnotě desítek a dnes už spíše stovek milionů korun v roce 2001 zablokovali – aby s nimi Smetka dále nemohl nakládat.

Jenže i přes plombu v katastru nemovitostí Rabyni koupil v dražbě v prosinci 2005 podnikatel Luděk Fabinger. Dle žalobce Borise Havla z Vrchního státního zastupitelství v Praze byla dražba nezákonná a předem domluvená.



Obvodní soud pro Prahu 2 ale ve středu zamítl návrh, aby někdejší Smetkův majetek propadl státu coby výnos z trestné činnosti. Soudkyně Daniela Reifová při odůvodnění řekla, že nešlo o majetek, který by Fabinger nabyl nezákonně.

„Z jakého trestného činu je to výnos, když odsouzený Smetka tyto pozemky vlastnil ještě před tím, než došlo ke kauze H-System? To bylo jeho legální vlastnictví. Neprokázalo se, že by pozemky kupoval z peněz poškozených v H-Systemu. Z jeho strany to bylo v podstatě zašantročení vlastního majetku,“ prohlásila včera Reifová v soudní síni, kde byli i poškození klienti po H-Systemu.

Podle soudkyně současný majitel areálu, podnikatel Fabinger, nabyl pozemky v dobré víře. „I kdyby soud dospěl k závěru, že dobrá víra byla narušena, nemohl by soud majetek zabrat,“ řekla Reifová. Zároveň upozornila, že poškození v kauze H-System marně vkládají naději v řízení před jejím soudem. „Bohužel mylně vnímají, že kdyby soud rozhodl o propadnutí či zabrání věcí, že by byla možnost, aby se z prodeje pozemků uspokojili. Jenže současná právní úprava to neumožňuje,“ uvedla soudkyně. Zároveň ale dodala, že Ústavní soud nebo evropský soud by mohl zaujmout jiné stanovisko.

„Cinknutá“ dražba

Rozhodnutí soudu bylo překvapivé zejména vzhledem ke svědectvím, které v síni ve středu zazněla. Jednotliví svědci popírali účast některých osob v dražbě, v níž šlo o Rabyni. Nevzpomínali si ani, jak platili poplatek za účast v dražbě. Advokát jednoho z účastníků dokonce uvedl, že klient složil sumu na místě v hotovosti. Když mu žalobce Havel připomněl, že kauce činila milion korun, což nejspíš těžko platil v hotovosti, advokát uvedl, že platba zřejmě proběhla převodem na účet, což už si ale nepamatuje.

Ještě bizarnější popis dražby nabídl soudní exekutor Daniel Týč, jenž dražbu v roce 2005 vedl. Nepamatoval si, zda dražitele upozornil, že na prodávaný majetek se vztahuje omezení dispozičních práv, které představovala plomba iniciovaná státním zastupitelstvím. „Nevím o tom, že bych před nařízením exekuce ani po dražbě informoval exekučního soudce o omezeních dispozičních práv,“ uvedl Týč, který je dodnes exekutor. V minulosti čelil policejnímu obvinění kvůli zmanipulované dražbě, jenže případ byl promlčen. I Fabinger kvůli vyvádění majetku po H-Systemu čelil obvinění. Soudy však případ rovněž zastavily.

Zvláštností oné dražby byl i nejasný počet dražitelů. Jedním z nich měl údajně být podnikatel Jaroslav Pácha. Jenže dle listinných důkazů i některých očitých svědků se dražby neúčastnil.

Už dříve jeden ze svědků u soudu popsal, že finální cena dražby byla předem domluvená. „Byli jsme na schůzce v pizzerii na Smíchově. Sešli jsme se tam s panem Fabingerem. Pan Smetka měl připravený developerský plán na využití pozemků v Rabyni. Už před tím mi řekl, že je nutné si připravit částku 45 milionů korun. Pozemky se měly vydražit za 29 030 000 korun. Dále se měla odkoupit pohledávka za 12 až 15 milionů. S tím, že po dražbě se uplatní pohledávka a zbytek, 29 milionů, se dostane zpátky. Takže pozemky bude možné reálně koupit za 12 až 15 milionů,“ vypověděl loni v září Václav Bervid, Smetkův známý. Připomeňme, že Fabinger v dražbě koupil Rabyni za 29 030 000 korun.

Odškodnění v nedohlednu

K tomu ale soudkyně Reifová nepřihlížela. „Dobrá víra (pana Fabingera) je tu nahlodána svědky Bervidem a (Milanem) Hnilicou a na druhé straně zpochybněna Páchou a (Pavlem) Čáslavským, kteří vypovídají ve prospěch pana Fabingera. Ani zde soud nemůže dospět k jednoznačnému závěru, že tam sjednaná částka byla dána. Svědci jsou značně nevěrohodní, protože si přesně pamatují, co se odehrálo předpatnácti lety,“ uvedla. Přitom tatáž soudkyně před třemi roky rozhodla ve stejné věci přesně naopak. V roce 2018 „odklepla“ Rabyni ve prospěch státu. Tehdy uvedla, že exekutor Týč výrazným způsobem porušil své povinnosti, areál tak byl získán pomocí trestné činnosti a soud tak návrhu na zabavení nemovitosti prý musel vyhovět. Jenže do kauzy následně vstoupil Nejvyšší soud, který přikázal věc znovu projednat.

„S dnešním rozhodnutím nesouhlasím. Víc k věci neuvedu,“ řekl po líčení viditelně rozhořčený žalobce Havel, který se na místě odvolal. Případ tak zamíří k Městskému soudu v Praze.

To Fabinger při odchodu od soudu pro Lidovky.cz řekl: „Rozsudek vítám. Jen měl přijít před deseti lety.“

Pro advokátku a pražskou političku Hanu Marvanovou, která zastupovala část poškozených v kauze H-System, je výsledek líčení zklamáním. „Je to překvapivé vzhledem k rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten chtěl, aby se zjistilo, jestli to (Rabyni) nabyvatel nabyl v dobré víře. Zde byly přednesené důkazy, že se majitel domlouval s odsouzeným pachatelem panem Smetkou. Dobrá víra nabytí majetku byla vyvrácena,“ řekla pro Lidovky.cz Marvanová, dle které nelze souhlasit ani se závěrem soudkyně, že by případně zabavený majetek nemohl sloužit k odškodnění podvedených klientů H-Systemu.