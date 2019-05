Rittig i Dvořák jsou nevinni, rozhodl soud v kauze údajného tunelování pražského dopravního podniku

Kauza údajného tunelování DPP přehledně Počátky případu, který se týká zejména možného vyvádění peněz z dopravního podniku prostřednictvím papírových jízdenek, sahají do roku 2007. Tehdy se podle svědectví Vladimíra Sitty, bývalého generálního ředitele tiskárny Neograph, zrodil z iniciativy společníka firmy Jana Janků plán na získání lukrativní zakázky od městské firmy. Podmínkou bylo angažovat jako prostředníka obchodu společnost Cokeville Assets, která měla nejasnou vlastnickou strukturu a sídlila na Britských Panenských ostrovech.

Neograph, který pro získání zakázky namísto dosavadních dodavatelů Státní tiskárny cenin a německé Schwarz Druck využil toho, že se začal používat utajovaný ochranný prvek, odváděl podle médií z každé jízdenky firmě Cokeville Assets 17 haléřů (DPP v roce 2011 za část dodávky platil 37 haléřů za kus). Obchod začal fungovat v roce 2008, o dva roky později pak obchodní ředitel Neographu Vladimír Sitta mladší upozornil policii na podezřelé okolnosti a zmínil i to, že peníze pro Cokeville končí u pražského podnikatele Iva Rittiga.

V médiích se informace o podezřelé zakázce objevily v listopadu 2011, kdy o nich informovala mimo jiné Česká televize s odkazem na Sittu mladšího. To, že je výroba jízdenek pro pražský dopravní podnik "dvojnásobně předražená", potvrdil v té době Sitta starší. V prosinci 2011 DPP a Neograph smlouvu (která přitom měla čtyřletou výpovědní lhůtu) ukončily, média tehdy spekulovala o tom, že zveřejnění kauzy a ukončení smlouvy je zřejmě důsledkem sporů mezi Sittou starším a Janků.

Sittové v následujících letech čelili obvinění z tunelování Neographu, odvolací soud je ale loni v říjnu očistil. Oba muži označili stíhání za mstu lidí kolem Rittiga. Vladimír Sitta starší například uvedl, že je stíhán za to, že přerušil penězovod z pražského dopravního podniku. Sitta společnost Neograph zakládal a dlouhá léta vlastnil. O papírny přišel, když je ovládl někdejší spolumajitel Jan Janků. Neograph se pak přejmenoval na Security Paper Mill.

Policie se vedle Sittů zabývala kauzou kolem údajně předražených jízdenek a v říjnu 2013 padla první obvinění, a to z pletich při veřejné soutěži a z porušování povinnosti při správě cizího majetku. Média tehdy psala, že mezi obviněnými jsou někdejší generální ředitel DPP z let 2007 až 2011 Martin Dvořák, Janků, advokát Peter Kmeť a Dvořákův někdejší ekonomický náměstek Ivo Štika. V únoru 2014 pak policie kvůli jízdenkám obvinila také Iva Rittiga.

Počet obviněných postupně rostl, před soudem nakonec vedle Dvořáka a Rittiga stanulo loni v říjnu dalších 15 spoluobžalovaných, kromě zakázky na papírové jízdenky se případ rozrostl ještě o zajištění prodeje jízdenek (místa zejména ve stanicích metra) a SMS jízdenky. Druhá větev případu se týká údajného praní špinavých peněz vyvedených na základě těchto kontraktů. DPP v kauze figuroval jako poškozený, podle obžaloby přišel nejméně o 457,5 milionu korun.

Dnes soud všech 17 obviněných v kauze zbavil obžaloby. Podle soudce Petra Hovorky nebyl žalovaný skutek trestným činem. Rozhodnutí není pravomocné, lze se proti němu odvolat. Odvolání státního zástupce Adama Borguly je pravděpodobné.

Ivo Rittig, který je v médiích označován za hlavní postavu v pozadí kauzy, se spojování s případem bránil u soudu. Loni v červnu ale pražský vrchní soud potvrdil, že Nadační fond proti korupci nemusí stahovat z webu tiskové zprávy, které Rittiga pojí s kauzou předražených jízdenek. Letos v březnu pak Rittig sám stáhl žalobu, kterou podal v roce 2012 kvůli článkům deníku Blesk a v níž se po vydavatelství Czech News Center (CNC) domáhal omluvy a milionu korun za zprávy, které ho spojovaly s případem jízdenek pro pražský dopravní podnik.