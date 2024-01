Soud o kontroverzním rozsudku: Otec dceru znásilňoval, styk iniciovala sama

Zhruba dva roky znásilňoval nevlastní dceru, někdy i pětkrát týdně. Natočil si ji na video a pak jí vyhrožoval zveřejněním. Okresní soud ve Vyškově mu za to udělil tříletý trest vězení, Krajský soud v Brně letos trest zmírnil na podmínku.

Odvolací soud konstatoval, že znásilňování nemělo na dívku větší dopad. Anička, jak dívku média nazývají, se přitom několikrát pokusila o sebevraždu. Naposledy když zjistila, že její otčím bude na svobodě. Krajský soud v Brně v posledních dnech kvůli mírnému trestu čelil kritice.

V úterý proti rozsudku demonstrovali stovky lidí před budovou ministerstva spravedlnosti, které se samo případem zabývá. Ve čtvrtek proto brněnský soud zveřejnil písemné odůvodnění rozsudku. V něm detailně popisuje komplikované vztahy v rodině a zejména to, že nevlastní dcera sexuální styk iniciovala, protože se chtěla pomstít matce.

Demonstrovalo se i v Brně Před Krajským soudem v Brně demonstrovaly ve čtvrtek večer desítky lidí proti kontroverznímu rozsudku za znásilnění. S sebou si protestující přinesli transparenty s nápisy „Stojíme za oběťmi sexualizovaného násilí“ nebo „STOP predátorům na svobodě“.

Podle soudu jí vadilo, že matka partnerovi dává přednost před dětmi. Dívka měla v té době krátce před 16. narozeninami. Dobrovolný pohlavní styk mezi nimi trval tři čtvrtě roku. Poté dívka řekla, že už v intimním kontaktu dál pokračovat nechce. Otčím ji ale do sexu nutil pod pohrůžkou zveřejnění videa a fotografií, které si během jejich pohlavního styku pořídil. Soud proto otčímovu vinu nezpochybňuje.

„Lze konstatovat, že pokud měl obžalovaný s poškozenou z její strany dobrovolný intimní kontakt, zahrnující i pohlavní styk, cca po dobu tři čtvrtě roku, nepochybně se z jeho strany jednalo o zásadní selhání a jednání v rozporu s elementární morálkou, když měl jako druh její matky, tedy její otčím, nabídku poškozené odmítnout,“ uvádí soud.

„Nicméně nebylo možno dovodit jeho trestněprávní odpovědnost, jelikož poškozená byla starší patnácti let. Pokud ovšem v té samé době...pořídil byť jedinou fotografii či videozáznam zobrazující jejich vzájemný pohlavní styk...naplnil skutkovou podstatu přečinu výroby a nakládání s dětskou pornografií...“ píše se dále v rozsudku.

Soud nakonec ale dospěl k závěru, že kdyby nevlastní dcera intimní kontakt sama nenavázala, pravděpodobně by k žádnému znásilnění později nedošlo a že by otčím nemohl žádné fotky ani video pořídit. Soudci přihlédli také k tomu, že do té doby se jiné násilné nebo sexuálně motivované trestné činnosti nedopustil, že vinu přiznal, projevil lítost a že za poslední rok a půl dívku nevyhledával a nijak ji neobtěžoval.

„Obžalovaný řádně pracuje, dle svých možností splácí své exekuční závazky a ze zbytku živí svou rodinu, která je přinejmenším ekonomicky na něm plně závislá,“ zdůvodňuje soud.

Velkou vlnu nevole vyvolala i pasáž, kdy se soud odkazoval na znalecký posudek. Při odůvodnění rozhodnutí soudu o podmínce padlo, že „podle znalce nemělo jednání na nezletilou naštěstí zásadní negativní dopad a je velká pravděpodobnost, že její obtíže úplně zmizí“. Soudní znalci Petr Nedoma a Michal Pernička se už dříve ohradili, že by takto stav dívky hodnotili.

Písemné odůvodnění nabízí širší informace o znaleckých posudcích i psychickém stavu dívky. Znalec a psychiatr Nedoma ve svém posudku uvedl, že u poškozené byla diagnostikována duševní porucha neurotického spektra. „Porucha přizpůsobení je reakcí psychiky posuzované na stresovou životní událost, za níž posuzovaná označuje jak jednání obviněného, tak i důsledky, které nastaly v jejím životě po zahájení trestního řízení“, stojí v odůvodnění.

Charakter její psychické újmy pak označil za mírný. Klinický psycholog Pernička pak doplnil, že „další vývoj psychického stavu posuzované nelze aktuálně jednoznačně predikovat, do velké míry bude záležet na tom, v jakém podpůrném prostředí se bude dále pohybovat, aby se mohly obnovit adekvátní pocity sebehodnoty a osobní dozrávání“.

Po verdiktu odvolacího soudu v Brně se ale dívka pokusila o sebevraždu.