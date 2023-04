Nevraždila, ale zabíjela, týral ji, hájí u soudu kvůli smrti muže zubařku Saxanu

Dvaatřicetiletá zubařka a pětašedesátiletá důchodkyně podle obžaloby usmrtily zubařčina partnera po půlnoci na 4. října 2022 v bytě starší z žen v pražských Hájích.

Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. Podle státní zástupkyně pak muž dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky.

Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel, tvrdí obžaloba.

Policie původně vzala obě ženy do vazby, bývalou učitelku ale soud před několika týdny navzdory stížnosti státní zástupkyně pustil na svobodu. Zubařku ve vazbě ponechal kvůli obavám, že by se mohla skrývat před spravedlností.

Podle některých informací ženy patřily k duchovnímu společenství, znalecký posudek z oboru religionistiky ale v kauze zatím nevznikl. Ženy zkoumal psycholog a psychiatr.

Soudkyně Daniela Sarah Sotolářová zahájila soudní jednání s obžalovanou zubařkou, kterou zastupuje obhájce Martin Bukaj. Jelikož se protáhla doba doručení obsílek, bylo nutné, aby každá z obžalovaných souhlasila s líčením. Žalobkyně, Jana Burýnová na úvod přednesla obvinění.

Po opakované aplikaci anestetik následovala smrt

„Obviněná doktorka Magdalena Š. společně s Irenou S. 4. 10. 2022 v době od 00:45 hodin do 02:00 na žádost poškozeného poskytla lék Rivotril, který poškozený sám dobrovolně požil. Poškozenému dále aplikovala injekčně lokální anestezii Supracain do oblasti pravého zápěstí, a to nejméně třemi vpichy, v přesně nezjištěném množství anestetika, a dále lékařským skalpelem s čepelí délky nejméně 3 cm, mu způsobila řezné poranění na dlaňové ploše pravého zápěstí,“ uvedla státní zástupkyně.

„Obžalovaná dále aplikovala anestetikum značky Propofol do levého předloktí. Po injekční aplikaci Propofolu došlo k utlumení dechové činnosti a následně k jeho smrti, kdy příčinou smrti byla akutní otrava Propofolem v souvislosti s injekčně aplikovanou anestezií, přičemž obě obviněné setrvaly s mrtvým poškozeným v bytě,“ dále dodala.

K poškozeným stranám se nepřihlásil syn zavražděného, ale přihlásila se Všeobecná zdravotní pojišťovna s ohledem na proplacení medikací, které obžalované zneužila.

Obžalovaná zubařka Magdalena Š. využila svého práva a zřekla se výpovědi. Obhájce Martin Bukaj uvedl, že obžalovaná má zájem uzavřít dohodu o vině a trestu, pokud by se v této dohodě změnila právní klasifikace skutku. „S právní kvalifikací a ani s navrženým trestem obžalovaná nesouhlasí. Namítá, že jednala v silném rozrušení, ze strachu, zmatku a v důsledku předchozího zavrženihodného jednání poškozeného,“ řekl.

„Zastupitelství se podle obžalované vyrovnalo s obviněním nesprávně. Nepřihlédlo k chování poškozeného k obviněné. Obžaloba měla přihlížet k diagnostikovaným poruchám obžalované. Navíc přihlížet k příčetnosti a k lidsky odůvodnitelnému hnutí mysli,“ dodal.

Obhájce dále uvedl, jak se poškozený k dvojici žen choval, včetně zneužívání a psychického týrání. „Obžalovaná má poruchu přizpůsobení a zastupitelstvo by nemělo toto bagatelizovat. Projevuje se to depresí, léčeno antidepresivy. Obžalovaná se nechovala vždy racionálně, zažívala s poškozeným hrůzostrašné situace, kterého se poškozený na ní dopouštěl, když byla jeho obětí,“ uvedl ve své řeči obhájce.

Změna klasifikace z vraždy zabitím

„Obžalovaná byla naučena plnit pokyny poškozeného. A to i přes to, jak pohrdavě a s nedostatkem empatie se k ní choval. Poškozený obžalovanou ovládal, to vše bylo spouštěčem, který vedl k vyhovění přání poškozeného, tedy aplikaci medikací a následných úkonů vedoucích ke smrti poškozeného,“ dodal k situaci, která vyvrcholila činem, který je nyní klasifikován jako vražda, nikoliv zabití, jak si přeje změnit klasifikaci obhájce.

Státní zástupkyně nesouhlasí se změnou klasifikace. „Nemám zájem o uzavření dohody o vině a trestu,“ uvedla.

Ve čtené výpovědi obžalovaná zubařka uvedla, že musela vyhovět přání poškozeného. „Chtěl uspat, musela jsem to udělat. Otočil do sebe celou krabičku léků, které jsem mu na sebe objednala. Už si pak toho moc nepamatuji, vím, že jsem po znecitlivění míst provedla řezy, pak jsem vedle něj ležela. Druhý den jsem se sama přihlásila na policii,“ uvedla.

Obžalovaná zubařka je podle svého vyjádření nekuřačkou a abstinentkou. V osudný den šla ráno normálně do práce. Zabitý Richard Šiffler před svojí smrtí večeřel, dojídal zbytky od oběda a hrál hry. „Poprvé mě Richard o to poprosil po jeho úrazu oka, měl toho už dost, nebavil ho tento svět,“ uvedla. Druhá obžalovaná nechtěla, aby Richard zemřel, ale podpořila zubařku a v činu pomohla.

Druhá obžalovaná přiznala ve čtené výpovědi svůj podíl, nad činem vyjádřila lítost. Věřila v reinkarnaci Richarda. Poté, když druhý den ráno jeho tělo i nadále leželo na posteli, šla s druhou obžalovanou na policii se k činu doznat.