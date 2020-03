Soukromá laboratoř v Praze odhalila dva nakažené koronavirem. Testování nově ale provádět nesmí

Praha V Česku podezření na nákazu novým koronavirem může testovat už osm laboratoří. Jejich seznam zveřejnil na svých stránkách Státní zdravotní ústav. Soukromá laboratoř v Praze, která potvrdila pozitivní testy u dvou lidí, tam však chybí.

Podle serveru iDNES.cz hlavní hygienička Eva Gottvaldová uvedla, že ministerstvo zdravotnictví se domluvilo se soukromými laboratořemi, že testování provádět nebudou. „Bylo ustanoveno několik pracovišť na území České republiky, kam se mají zájemci o testování obrátit, o dalším postupu se jedná. Situaci nepřetržitě vyhodnocujeme,“ řekl mluvčí laboratoří Synlab, které mezi vybranými nejsou, Robert Hladil.

Na seznamu se objevila dokonce i jedna soukromá laboratoř v Ostravě. Soukromá laboratoř Tilia, která zjistila dva pacienty s pozitivním výsledkem, ale na seznamu není.

Pražská laboratoř Tilia, poté, co se začaly objevovat první případy nákazy koronavirem v Evropě, kontaktovala pražskou hygienickou stanici. Vedoucí laboratoře Soňa Peková stanici oznámila, že v jejich laboratoři jsou schopni otestovat lidi na nákazu koronavirem. Pražskou hlavní hygieničku Zdeňku Jágrovou tato zpráva podle slov Pekové potěšila. Poté v zařízení otestovali v laboratoři několik lidí, výsledky vždy byly negativní.

Problém ale nastal s prvním pozitivním testem. Ženě, která se nechala otestovat a u níž se nákaza potvrdila, ihned zavolali. Laboratoř to také oznámila pražské hygienické stanici. Nakažená žena podle Pekové informovala o svém pozitivním výsledku Státní zdravotnický ústav.

Přehled vyšetřujících laboratoří zapojených do systému hlášení a splňujících výše uvedené podmínky k 5.3.2020: Státní zdravotní ústav NRL pro chřipku

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nemocnice České Budějovice

Fakultní nemocnice v Motole

Nemocnice Na Bulovce

Laboratoře Agel a.s. Ostrava

Fakultní nemocnice Brno

„Ráno ale pan ministr Vojtěch prohlásil, že je hezký den a žádný další nakažený nepřibyl. Z toho omylu jej pak vyvedl pan primátor Hřib. A my jsme dostali jemně řečeno vynadáno,“ řekla Peková pro Novinky.cz.

U druhého nakaženého postupovali jinak. Ihned to oznámili Státnímu zdravotnímu ústavu. „Státní zdravotní ústav se zlobil za to, jak jsem postupovala v prvním případě, s tím že mám nejprve informovat zodpovědné instituce,“ řekla vedoucí laboratoře.

Tilia nově testování na případnou nákazu koronavirem neprovádí, protože nesplňuje požadavky ministerstva zdravotnictví. Konkrétně se jedná o normu ČSN EN ISO 15189. „Trvalo by nám rok to získat a stálo by to půl milionu korun. A navíc smlouvu s pojišťovnou, což je pro nás jako pro soukromý subjekt zbytečné,“ uvedla Peková.

Počet laboratoří, kde se lidé mohou nechat otestovat na nákazu koronavirem Covid-19, se zvýšil z pěti na osm. Podle Státního zdravotnického ústavu musí laboratoře mít zavedený systém kontroly kvality, aby byl zajištěn dohled nad šířením nákazy. To se týká i hlášení výsledků vyšetření a bezpečných diagnostických postupů. Pozitivní test musí následně potvrdit Národní referenční laboratoř.