Ke zrušení došlo 12. října, tedy krátce po volbách. SPD se jako subjekt s 9,56 procenta všech hlasů dostalo do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a získalo 20 mandátů, nicméně v Praze získalo pouze 4,59 procenta. Podobná situace nastala i při minulých volbách: zatímco SPD celorepublikově získalo 10,64 procenta hlasů, v Praze výsledek činil pouze 5,81 procenta.

„Ten dokument je pravý, je to pravda,“ potvrdil deníku Právo dosavadní šéf pražské buňky Vítězslav Novák. Podle něj teď nastane „něco jako restart“. Záležitost se mu již na dotaz redakce iDNES.cz nechtělo dál rozvádět.

Poslední skaut™ @Posledniskaut SPD zrušila svou pražskou organizaci, aniž to sdělila členům. Zajímalo by mě, zda pan europoslanec Ivan David ví, že už není členem SPD. https://t.co/mMbPKv836t oblíbit odpovědět

Jan Čížek, který kandidoval z druhé pozice, po volbách a je údajně autorem předvolebních jarmarků SPD, ale ještě před rozpuštěním buňky, na Facebooku uvedl: „Nechápu, co vám je po pražské SPD. To nechte na nás a našich členech. My jako vedení máme maximální podporu.“

Nicméně jeho i Vítězslava Nováka o značný kus přeskočil Jiří Kobza, který získal preferenční hlasy v řádu tisíců, zatímco ostatní v řádu stovek.

„Pokud to potvrdil on (Vítězslav Novák, pozn.red.), tak to bude pravda,“ uvedl pro iDNES.cz Jiří Kobza. Dodal, že není ve vedení pražské buňky a za jeho úspěchem stála poctivá osobní kampaň.

Josef Nerušil, nový pražský lídr, odkázal redakci na mluvčí SPD Barboru Šťastnou, ta na zaslané dotazy zatím nereagovala.