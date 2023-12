SPD a Trikoloru povedou do evropských voleb Mach, David a Majerová

„Prosazujeme nulovou podporu ilegální migrace,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura. Zelenou politiku Evropské unie označil za „šílenou“. „Chceme také ukončení systému emisních povolenek,“ uvedl Okamura.

To, že bude chtít v eurovolbách vsadit na bývalého europoslance Macha, se dalo vytušit již v září, kdy ho hnutí SPD představilo jako svého ekonomického experta.

„Jsem rád, že hnutí SPD je ochotno mým postojům naslouchat. Pro mě je frustrující poslouchat, jak vládním stranám chybějí odborníci v oblasti veřejných financí,“ řekl Petr Mach, který v minulosti vedl Svobodné a spolupracoval také dříve s bývalým prezidentem Václavem Klausem. Mach už tehdy nevyloučil na dotaz iDNES.cz, že by mohl v budoucnu i vstoupit do SPD a že by mohl kandidovat do Evropského parlamentu za koalici SPD a Trikolóry.

A to, že skutečně kandidovat chce, potvrdil iDNES.cz Mach už v sobotu dopoledne před konferencí SPD v hotelu DUO na pražském Proseku.

„Mám nominaci. Pokud budu schválen, jsem připraven reprezentovat SPD ve volbách do Evropského parlamentu. Stal jsem se také členem SPD,“ uvedl před konferencí Mach.

Lehkým překvapením je snad jen to, že přeskočil při nominaci i současného europoslance za SPD, bývalého ministra zdravotnictví za sociální demokray v ére opoziční smlouvy, když jejich jednobarevnou vládu vedl Miloš Zeman a tolerovala ji ODS, tehdy vedená Václavem Klausem. Klaus a po něm Zeman se pak stali prezidenty.

To, že bude mezi první trojicí na kandidátce potvrdila také už dopoledne iDNES.cz Majerová, která se šéfem SPD Tomiem Okamurou podepsala v listopadu koaliční smlouvu. Právě ta jí garantovala místo v první trojici na kandidátce. A Trikolora bude mít na nižších pozicích ještě trojnásobné zastoupení, prozradila předsedkyně strany, která byla dříve poslankyní za ODS, ale opustila ji společně s Václavem Klausem mladším, když Trikoloru založil. Majerová ji vede poté, co exprezidentův syn z politiky úplně odešel.

SPD a Trikolora půjdou společně do všech voleb v příštím roce – tedy nejen do evropských v červnu, ale také do podzimních krajských a senátních. „Už nesmíme nechat propadnout milion hlasů,“ uvedla Majerová na tiskové konferenci, na níž hnutí SPD představilo první trojici na eurokandidátce.

Před pěti lety dostala SPD v eurovolbách 9,14 procenta hlasů, když ji podpořilo 216 718 voličů. Za to získala dvě křesla v Evropském parlamentu.

Mach označil Ukrajinu za uměle vytvořený stát

Nový lídr její eurokandidátky Petr Mach v minulosti zpochybnil existenci Ukrajiny, po anexi Krymu ji označil za uměle vytvořený stát.

„Myslíme si, že ten stát nemá hlubokou státní tradici v tomto tvaru. Vznikl odštěpením od Sovětského svazu, aniž by to mělo základ v dlouhodobém vývoji. Z toho nám plyne, že takové státy dlouhodobě udržitelné nejsou,“ tvrdil v roce 2014 Mach.

Mach byl mezi lety 1997 a 2007 členem ODS, v roce 2009 založil Stranu svobodných občanů (Svobodní). Poslancem Evropského parlamentu byl v letech 2014 až 2017, o rok dříve rezignoval na post šéfa Svobodných kvůli vnitřním sporům ve straně.

I Trikolora ve svém prohlášení v srpnu kritizovala zahraniční politiku vlády Petra Fialy a prezidenta Petra Pavla, kteří vyjadřují podporu Ukrajině kvůli bezprecedentí vojenské agresi Putinova Ruska.

„Adoraci Ukrajiny přímo úměrně provázely primitivní výpady proti Rusku,“ uvedla Trikolora s tím, že důvodem nervozity v Česku podle jejích představitelů není ruská agrese, ale ceny energií, potravin a nedostatek antibiotik.

SPD a Trikolora chtějí v europarlamentu mimo jiné bojovat proti nelegální migraci, islamizaci a proti cenzuře. Obě uskupení chtějí také usilovat o zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas.