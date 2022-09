SPD chce na Hradě Jaroslava Baštu. Volby podle hnutí budou referendem o vládě

Bašta řekl iDNES.cz, že souzní s návrhem hnutí SPD, aby se uskutečnilo referendum o odchodu České republiky z Evropské unie. Je také odpůrcem přijetí eura.

Se smíchem a s nadsázkou řekl, že má splněnu jednu „podmínku“, aby se mohl stát hlavou státu - za minulého komunistického režimu, kdy byl disident a podepsal Chartu 77, za své názory také seděl ve vězení.

Nabídku, aby kandidoval na Hrad, dostal asi před dvěma týdny. „Chci pomoci našemu hnutí. Jsme první strana, která má svého kandidáta, což se třeba vládní pětikoalici nepovedlo,“ uvedl Bašta. Okamura také ukázal listinu s potřebnými podpisy, aby mohl poslanec Jaroslav Bašta kandidovat.

„Měl jsem to v hlavě několik měsíců,“ řekl iDNES.cz Okamura, kdy ho napadlo, že by hnutí mohlo postavit do prezidentské volby právě bývalého ministra z vlády Miloše Zemana.

Sám Okamura plánoval kandidovat v první přímé volbě hlavy státu v roce 2013. Do volby ho ale nepustilo to, že mu nebyly uznány některé podpisy občanů, takže jich neměl dostatečných 50 tisíc. V minulé prezidentské volbě v roce 2018, v níž Zeman porazil Jiřího Drahoše, SPD kandidáta nepostavilo. Mezi Zemanovou politikou a tím, co SPD hlásá, existuje výrazný průnik v názory na migranty do Evropy a na islamisty. Zeman ale už příští rok kandidovat nemůže.

Kritizují členství v EU, nepřímo vyzvali vládu, ať nakupuje plyn přímo v Rusku

Necelé dva týdny před komunálními a senátními volbami opoziční SPD také v hotelu na pražském Proseku zahájilo závěrečnou část své kampaně s hesly „Zastavíme zdražování“ a „Jsme proti válce“. „Volby budou referendem o vládě Petra Fialy,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. Kandidátky SPD postaví ve 337 obcích.

SPD požaduje referendum o odchodu Česka z Evropské unie, jeho poslanci jako jediní tento týden nehlasovali pro zahraniční vojenské mise a Okamura i jeho poslanci také kritizují, že Česko patří mezi ty země, které posílají Ukrajině zbraně i další pomoc, aby se mohla bránit agresi Putinova Ruska.

„Nechceme tam vozit zbraně ani peníze,“ řekl Radim Fiala.

„Je třeba nakupovat suroviny bez ideologických brýlí přímo od producentů,“ vyzýval také Okamura tento týden vládu Petra Fialy, ať se domluví na nákupu plynu přímo v Rusku.