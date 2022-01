Covid zhoršuje kvalitu spermií. Po těžkém průběhu nemoci může být virus i v ejakulátu

Výsledky spermiogramu ukazují horší kvalitu spermií, pokud muž prodělal covid. Vyplývá to z měření specialistů na reprodukci. U některých mužů se po těžkém průběhu dokonce prokázal virus v ejakulátu. Hodnoty se vrací do normálu několik měsíců po uzdravení. Může to trvat až půl roku. Spermie ale infekční pravděpodobně nejsou, specialisté to zatím nepotvrdili.