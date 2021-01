Spoléhat na imunitu se nevyplácí, desítky lidí se loni v Česku nakazily covidem opakovaně

PRAHA Opakovaně se v Česku loni nakazilo novým typem koronaviru 56 lidí, kteří měli v obou případech nákazy příznaky nemoci covid-19. Kromě tohoto Státní zdravotní ústav (SZÚ) zaznamenal dalších 189 případů reinfekce covidem-19, u kterých ale minimálně jedna z nákaz neměla příznaky. U dalších 36 případů se ověřují data. Informovala o tom mluvčí SZÚ Klára Doláková.

Za opakovanou nákazu, takzvanou reinfekci, se považuje opakované, potvrzené onemocnění, kdy člověk má příznaky choroby a kdy mezi první a druhou nákazou bylo 90 a více dnů.



Do konce října loňského roku bylo zaznamenáno 28 případů opakovaných onemocnění covidem-19 s příznaky. Šlo o 11 mužů a 17 žen ve věku od 25 do 80 let. Interval mezi první a druhou nemocí byl mezi 101 a 231 dny. Většina lidí měla u obou nákaz mírný průběh, jen tři případy měly střední nebo těžký průběh.

Potvrzování jednotlivých případů je podle Jana Kynčla, vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí, časově velmi náročné a u některých případů nebylo dosud ukončeno. Celkové číslo za loňský rok se tak může ještě změnit.

Kolem reinfekcí zůstává podle odborníků stále řada nejasností. Neví se, jak dlouho má člověk po nemoci protilátky, za jakých okolností dochází k reinfekcím nebo jak na opakovanou infekci reaguje imunitní systém. „Průkaz reinfekcí u řady osob společně s nejasnostmi ohledně vytvoření, přetrvávání a protektivity imunitní odpovědi podporuje doporučení očkování proti covidu-19 i u osob, které v minulosti prokazatelně prodělaly infekci SARS-CoV-2,“ dodal Kynčl.

Od začátku března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, do konce prosince loňského roku bylo podle SZÚ nahlášeno přes 716 tisíc případů covidu-19.