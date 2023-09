Spolek Zemanových přátel zveřejnil účetnictví s ročním zpožděním, vykázal ztrátu

Redakce iDNES.cz opakovaně žádala předsedu spolku Vratislava Mynáře o poskytnutí účetní závěrky za rok 2021 a 2022. Mynář však na žádosti redakce nereagoval, a to ani v případě, že by redakce do výroční zprávy nahlédla v sídle spolku. S tím však souvisí další problém, spolek má stále sídlo na Hradě.

Redakce iDNES.cz už letos v červnu upozornila na to, že hradní kancléřka Jana Vohralíková odeslala spolku dopis s výzvou, aby své sídlo neprodleně změnil. Tehdy také Mynář slíbil, že o změnu sídla bylo požádáno. Podle dostupných informací má však stále adresu na Pražském hradě, konkrétně Na Opyši 192/8 - Hradčany.

Bez zaměstnanců a darů

Pokud jde o účetní závěrku, spolek jí na soud doručil až letos 28. července, vyplývá z Veřejného rejstříku, který provozuje ministerstvo spravedlnosti.

„Účetní jednotka nemá žádné zaměstnance. Účetní jednotka nepřijala v průběhu účetního období žádné dary,“ stojí v dokumentu, v němž rovněž přiznává, že za rok 2021 došlo ke ztrátě ve výši třináct tisíc korun. Ztráta podle spolku byla dosažená pouze hlavní činností. Tou je propagace a podpora Miloše Zemana jako významného politika a osobnost zastávající veřejné funkce, píše se v oficiálních listinách.

Je to také spolek, kdo aktuálně podle médií hradí pronájem kanceláře exprezidenta Miloše Zemana v pražských Dejvicích.

Účetní závěrka spolku Přátelé Miloše Zemana. | foto: iDNES.cz

Redakce v souvislosti s nedodanými účetními závěrkami už dříve oslovila Finanční správu s tím, zda spolku hrozí například pokuta. Mluvčí správy Lukáš Heřtus pro iDNES.cz poznamenal, že správa je vázána povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvěděla při správě daní.

„Účetní závěrka je povinnou přílohou daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, poplatník tedy účetní závěrku odevzdává správci daně jako přílohu daňového přiznání,“ uvedl Heřtus obecně.

Pokuta až do tří procent hodnoty aktiv

Současně podotkl, že povinnost zveřejnit účetní závěrku mají podle zákona o účetnictví všechny účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, nebo kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Povinnost zveřejnit účetní závěrku se tedy vztahuje i na spolky, jelikož jsou zapisovány do spolkového rejstříku, který je veřejným rejstříkem.

„Účetní jednotka, která není podnikatelem, se nezveřejním účetní závěrky nebo výroční zprávy dopouští přestupku, za který jí může být uložena pokuta až do výše 3 procent hodnoty jejích aktiv,“ dodal Heřtus.

Právě spolek Přátelé Miloše Zemana sehrál důležitou v roli v tom, že se Zeman podruhé stal prezidentem. Okolí spolku totiž Zemanovu kampaň platilo, ale dodnes zůstává nejasné, kdo přesně peníze poskytl.

Z veřejného výpisu lze také vyčíst, že ještě v roce 2020 získal spolek dary ve výši 300 tisíc korun. Současně byl stav jeho konta na konci roku 290 tisíc korun. Na konci roku 2019 disponoval spolek 297 tisíci korunami. O rok dříve však vykázal ztrátu tři tisíce korun.

Nadace Zemanové je v likvidaci

Na stejné adrese, kde stálé sídlí i spolek, měla adresu také Nadace Ivany Zemanová. Jak redakce iDNES.cz v minulém týdnu informovala, nadace bývalé první dámy je v likvidaci. Redakce iDNES.cz to zjistila z obchodního rejstříku. Z něj rovněž vyplývá, že likvidace započala nyní v září.

Redakce iDNES.cz v minulém týdnu oslovila advokáta Jana Vondráčka, který asi od poloviny srpna zastupuje v nadaci bývalou první dámu, tedy Ivanu Zemanovou. Vondráček likvidaci nadace potvrdil.