Nejasná cesta SPOLU do eurovoleb. Verdikt padne do konce října, slibuje Fiala

Občanští demokraté, lidovci a TOP 09 by mohli do konce října rozhodnout, zda spolu půjdou do eurovoleb. Na dotaz novinářů to v pátek v Brně uvedl premiér a předseda ODS Petr Fiala. Strany koalice SPOLU o své budoucnosti už měly ovšem rozhodnout dříve. Premiér chtěl mít jasno už koncem září.