Spolupracovnice ‚gurua Járy’ neuspěla s ústavní stížností. Oba se údajně podíleli na znásilnění studentek

BRNO Ústavní soud odmítl stížnost Barbory Pláškové, blízké spolupracovnice „gurua Járy“, tedy zakladatele esoterické školy Poetrie Jaroslava Dobeše. Se stížností nedávno neuspěl ani Dobeš. Oba se údajně podíleli na znásilnění studentek školy. Jsou stíhaní jako uprchlí, od roku 2015 pobývají v imigračním detenčním zařízení na Filipínách, v zemi žádají o azyl. Ústavní soud rozhodoval neveřejně, usnesení zpřístupnil ve své databázi.

Za znásilnění jedné ženy už Nejvyšší soud potvrdil Dobešovi a Pláškové tresty 5,5 roku a pěti let vězení. Další část obžaloby, která se týká více údajných obětí, projednává zlínská pobočka krajského soudu.



Plášková si stěžovala například na to, že justice vede řízení s dvojicí obžalovaných jako s uprchlými, přestože jsou proti své vůli ve vyhošťovací vazbě. Soud ji prý mohl na dálku vyslechnout prostřednictvím videokonference. Poukázala také na údajně nelidské podmínky na Filipínách a na své podlomené zdraví.

Ústavní soud upozornil na to, že Plášková vyvíjí aktivní snahu všemi dostupnými prostředky zamezit deportaci z Filipín do Česka. „Zvolila-li takovou taktiku, nemůže důvodně poukazovat na to, že její svoboda pohybu je na území cizího státu dlouhodobě omezena,“ stojí v usnesení.

Žena neuspěla ani s tvrzením, že bylo porušeno její právo na svobodu náboženského vyznání. Uváděla, že s druhým obžalovanými jsou představiteli náboženské skupiny. Dobrovolný pohlavní styk prý podle jejich vyznání člověka očišťuje.

Dobeš podle obžaloby ženy na různých seminářích takzvaně odháčkovával. Tvrdil, že jejich všemožné problémy způsobují háčky, které v nich zanechali bývalí sexuální partneři. Dobeš tyto háčky sexuálním aktem ženám údajně uvolňoval. Podle státního zastupitelství Plášková přivedla dívky do stavu bezbrannosti a Dobeš na nich vykonal soulož. Žalobci tvrdí, že u některých žen se poté projevila posttraumatická stresová porucha. Podle obhajoby bylo odháčkování tantrickou praktikou.