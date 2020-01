V Praze 7 hoří spor o ředitelku školy. Radnice vypsala konkurz, rodiče a učitelé ale hlasitě protestují

Praha Učitelé a rodiče bojují s vedením Prahy 7 o ředitelku tamní základní školy Františky Plamínkové Jarmilu Macečkovou. Té totiž na konci dubna 2020 vyprší šestileté funkční období. A přestože školská rada, byť těsně, neodhlasovala vyhlášení konkurzu na novou ředitelku, vedení Prahy 7 v čele se starostou Janem Čižinským se jako zřizovatel rozhodlo pro opak. Argumentuje tím, že má právo konkurz vyhlásit a Macečková se ho může zúčastnit.

Pět členů školské rady chtělo, aby ředitelka pokračovala dále, čtyři požadovali nové výběrové řízení. Radu tvoří devět členů v tomto složení: tři jsou za zřizovatele, tedy radnici, tři za učitele a tři zástupci rodičů. Výsledek hlasování byl ale podle vedení Prahy 7 příliš těsný.



„Rada městské části se po dlouhém zvažování rozhodla konkurz vyhlásit a dopisem paní ředitelku požádala, aby se ho zúčastnila. Konkurz je možností obhajoby funkce paní ředitelky i příležitostí pro případné jiné kandidáty,“ napsal serveru Lidovky.cz mluvčí městské části Martin Vokuš. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) se ke sporu osobně vyjádřit odmítl.



Učitelé na výběrové řízení reagovali otevřeným dopisem ministru školství Robertu Plagovi s prosbou o zrušení konkurzu a rodiče zase veřejnou peticí na podporu ředitelky. Online petice ke čtvrtečnímu večeru po dvou dnech čítá 98 podpisů. Rodiče se obávají o osud školy a zdůrazňují, že se současnou koncepcí školy, jejím směřováním i kvalitou výuky jsou spokojeni. Byť ředitelku Jarmilu Macečkovou na pondělním setkání rodičů, pedagogů školy a starosty Jana Čižinského několik rodičů vyzvalo, ať „složí účty“. Závažná pochybení ve vedení školy však nenašla ani kontrola z České školní inspekce v květnu 2019.

Do konkurzu nepůjdu, vyslovili mi nedůvěru

Ředitelka Jarmila Macečková, která se do nově vypsaného konkurzu odmítá již přihlásit, pro server Lidovky.cz uvedla, že si radnice Prahy 7 už kandidáta na ředitele vybrala. Výběrové řízení přitom stále běží a zájemci o ředitelské křeslo se do něj mohou přihlásit ještě do 29. ledna 2020.



„Vím, že mají nového kandidáta, kterého chtějí dosadit. Přímo paní radní (Hana Šišková, Praha sobě, radní pro oblast školství, pozn. red.) mi to mezi řečí potvrdila. Protože osobu znám, vím, že si radnice přeje, aby koncepce školy byla směřována jinam. Má jít o inovativní změny, alternativní metody výuky,“ tvrdí ředitelka Macečková. Své rozhodnutí post za těchto okolností neobhajovat už měnit nechce.

„Přestože má škola objektivně výborné výsledky a od inspekce jsme nedostali ani jednu stížnost, vyslovili mi nedůvěru, nepodporují mě a do konkurzu už jít proto nechci. Několikrát jsem na školské radě zmiňovala, že mi končí funkční období, ale nikdy to nebylo zařazeno do programu schůze. Až pak paní předsedkyně vyhlásila tajné hlasování o vyhlášení, či nevyhlášení (konkurzu) v době podzimních prázdnin po emailu,“ dodává Macečková.

Radnice Prahy 7 oponuje, že vzhledem ke končícímu šestiletému funkčnímu období ředitelky Jarmily Macečkové má jako zřizovatel podle školského zákona právo konkurz vyhlásit. „Koncepci rozvoje školy mohou tímto způsobem posoudit také nezávislí odborníci, jelikož složení komise je dané vyhláškou,“ uvedl mluvčí Martin Vokuš.

Na otázku, z čeho pramení nespokojenost se směřováním školy dosavadní ředitelky, napsal: „Paní ředitelce patří poděkování za odvedenou práci v uplynulých letech. Proto také byla vyzvána, aby se konkurzu účastnila a měla tak možnost pokračovat.“

Učitelé hrozí odchodem

„Skutečnost, že byl konkurz vyhlášen, v nás vzbuzuje nejen otázky, jaký je skutečný cíl zřizovatele, ale také vážné obavy o další chod školy. Změna na pozici ředitele školy bude znamenat celkovou destabilizaci školy, změnu i ve složení pedagogického sboru, v odlivu kvalitních učitelů, a tím snížení kvality vzdělávání,“ píše pedagogický sbor v otevřeném dopise ministru Robertu Plagovi.

S důvody pro vyhlášení konkurzu nesouhlasí například učitel Rudolf Hůla, který na škole působí od roku 2002. Podle něj vedení městské části chce měnit to, co není potřeba měnit. „Jak chtějí poměřit kvalitu stávající a budoucí?“ napsal serveru Lidovky.cz Hůla.