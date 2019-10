Čižinský: Libeňský most bez náhrady by byla obří komplikace, hlavní je ale lávka pro pěší

PRAHA Uzavřít na dva roky Libeňský most, aniž by bylo zajištěno náhradní přemostění pro MHD a automobily by znamenalo obří komplikace. Klíčová je však existence lávky pro pěší a cyklisty, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě), na jejímž území se kubistická stavba též nachází. O záměru metropole rekonstruovat spojku mezi Holešovicemi a Libní bez vybudování alternativního mostu, informoval zkraje týdne pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Lidovky.cz: Když loni předchozí pražští radní odsouhlasili, že Libeňský most bude zbourán, uvedl jste, že je „zcela nepřijatelné“, aby na místě nevzniklo jakékoliv náhradní přemostění. Jak tedy nahlížíte na rozhodnutí současného vedení města, které sice chce most zachovat a opravit, ale rovněž nepočítá s tím, že po dobu rekonstrukce vznikla alternativa pro MHD a auta?

Nutno zmínit, že situace ještě není uzavřená. My o tom budeme dále jednat. Zatím není úplně jasné, jakým způsobem bude doprava vyřešená a jestli už bude hotová lávka pro pěší z Holešovic do Karlína. Nehovořil jsem o plnohodnotném mostu pro tramvaje a automobily, to je velmi složité. Vždy jsem apeloval a říkal jsem, že je absurdní, aby tam bylo náhradní řešení pro kabely, které mostem vedou, ale nebylo tam náhradní řešení pro lidi.

Lidovky.cz: Nicméně náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, který v radě reprezentuje vaše hnutí Praha sobě, to prezentoval jako hotovou věc.

Je to návrh, který je na stole. Jako Praha 7 si necháme předložit, jak přesně to bude s dopravou vypadat a v následujících měsících to ještě budeme řešit.

Lidovky.cz: Zmíněný návrh, o němž se bavíme, jste spolu konzultovali?

Jsme ve spojení. Je tu možnost, že nedaleko bude náhradní spojení pro pěší a cyklisty, tudíž by nešlo o úplné přerušení. Pokud to bude takovým způsobem zajištěno, tak to bude velmi obtížné, ale vydržíme to. Budeme muset.

Lidovky.cz: Jenže to neřeší situaci kolem veřejné dopravy a automobilů. Umíte si představit, že by pro tyto skupiny náhrada po dobu dvou let žádná nebyla?

Byla by to obří komplikace pro všechny, zejména pak pro tramvajovou dopravu. Tramvaje by musely trasu objíždět přes ostatní mosty. Náhradní most pro tramvajovou dopravu je ale extrémně náročná a velmi drahá varianta. Složitá je i projekčně a majetkově. Nejdříve si ale musíme nechat zpracovat plány, jak konkrétně bude situace vypadat.

Lidovky.cz: Kdyby to bylo pouze na vás, jak by vypadalo ideální řešení?

Ideální řešení je, aby existovala lávka, přes kterou bude možné přejít pěšky, případně přejet na kole, a k níž by z obou stran blízko zajížděly tramvaje.