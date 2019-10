Praha kvůli opravě na dva roky zavře Libeňský most, oproti původním plánům ale náhradu nevybuduje

PRAHA Pražská doprava se v blízké budoucnosti ještě víc zkomplikuje. Vedení hlavního města se totiž rozhodlo, že během plánované opravy Libeňského mostu, jenž je momentálně ve špatném stavu, nepostaví náhradní přemostění, které slibovala předchozí koalice. Cesta spojující Palmovku a Holešovice tak bude od konce roku 2021 na dva roky uzavřena.

„S náhradním mostem se už moc nepočítá. Byla udělána studie a takový most vycházel až na 350 milionů korun,“ odůvodnil pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr serveru Novinky.cz, jenž informaci přinesl jako první.



Několik tramvajových linek tak bude muset najít objízdné trasy. S časovou rezervou budou nuceni počítat i řidiči aut, jimž cesta z jednoho břehu na druhý zabere přes nejbližší Hlávkův most či most Barikádníků přibližně o dvacet minut více. Očekávaným komplikacím v dopravě se město bude podle náměstka snažit vyvarovat.

„Jsme s dopravním podnikem připraveni obsloužit veřejnou hromadnou dopravu. Automobilů tam zas tolik nejezdí,” dodal.

Detaily Janákovy a Menclovy konstruktivistické stavby, která je nejdelším silničním mostem přes Vltavu v Praze, jsou i dnes působivé.

Zejména pak druhá část Scheinherrova tvrzení ovšem odporuje slovům jeho předchůdce Petra Dolínka (ČSSD). Ten loni, na konci minulého volebního období prohlásil, že není možné, aby takto důležitá spojnice neměla odpovídající dopravní náhradu.



Právě předchozí vedení metropole se otázkou, zdali Libeňský most zdemolovat a nahradit jej novým, či ho nákladněji zrekonstruovat, intenzivně zabývalo. Koalice vedená Adrianou Krnáčovou (ANO) se kvůli tomu dokonce málem rozpadla.

Zatímco tehdy radní i přes nejednotný názor zbourání kubistického mostu z roku 1928 od architektů Pavla Janáka a Františka Mencla nakonec schválili, nová vládnoucí garnitura upřednostnila s ohledem na historickou hodnotu stavby její zachování a opravu.

Ta má nyní jasnější obrysy. Most se navíc oproti původnímu plánu i rozšíří, což ale rekonstrukci značně prodraží. Místo bezmála půl miliardy za obnovu mostu by měl projekt vyjít dohromady až na dvě miliardy korun. Vše by mělo být dokončeno v roce 2024.



Situaci by podle náměstka Adama Scheinherra, který proti demolici mostu protestoval již jako občanský aktivista, mohla částečně vyřešit lávka z Holešovic do Karlína poblíž ostrova Štvanice. Sloužit ovšem bude jen pro pěší. Prozatím nestojí, do začátku rekonstrukce ale má být hotová.

O 50 let větší životnost

Demolici Libeňského most, jenž byl z důvodu havarijního stavu uzavřen přibližně na měsíc již počátkem loňského roku, nové vedení Prahy od počátku odmítalo. Vypsalo tak výběrové řízení na opravu. Do něj se však přihlásila pouze společnost Pragoprojekt, která navíc nesplňovala velmi přísné podmínky. Technická správa komunikací proto soutěž zrušila.



„Napsali jsme to příliš drsně. Očekával jsem, že budou firmy ochotny vytvořit třeba i mezinárodní tým. Bohužel teď je trh nasycen, obzvlášť u stavebních firem,” okomentoval náměstek Scheinherr. Uznal, že se jednalo o chybu, kterou dle svých slov napravil. O nově vypsaný projekt, jenž směřuje na opravu celého oblasti, prý již projevilo zájem osmnáct společností.

Praha aktuálně bude muset jasně definovat své představy a vypsat nové výběrové řízení. Vítěze chce mít vybraného do konce června 2020.

Podle závěrů Kloknerova ústavu ČVUT rekonstrukce, během níž bude nutné vyměnit korozí zasaženou konstrukci předpolí přemostění, prodlouží životnost mostu o padesát let.